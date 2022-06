V najnovšom prieskume agentúry Focus pre TV Markíza vyslovilo šéfovi Hlasu dôveru 44 percent respondentov. Nedôveru mu vyjadrilo 53 percent. O dva percentuálne body tak predbehol prezidentku Zuzanu Čaputovú, ktorá oproti februárovému prieskumu stagnovala, kým dôvera voči šéfovi Hlasu sa zvýšila o päť percentuálnych bodov.

Podľa politológa Radoslava Štefančíka k vyššej dôvere v Pellegriniho paradoxne prispel aj minister financií Igor Matovič. „Namiesto toho, aby konflikty riešil, on ich vyhľadáva. Hádky by si mali vyriešiť doma v kuchyni, trebárs pri Sulíkovej pizza piecke, ale určite by to nemali robiť pred očami verejnosti," podotkol.

Peter Pellegrini: Reakcia na výsledky prieskumu Nesmierne si vážim vašu podporu v týchto ťažkých časoch. Je to pre mňa obrovský záväzok, aby sme zo všetkých síl pracovali na lepšej budúcnosti Slovenska. Chcem mať z našej vlasti sociálny, právny, fungujúci a moderný štát, na ktorý sa môže človek spoľahnúť v každom okamihu svojho života.

Tretie miesto si v prieskume uchmatol šéf liberálov Richard Sulík (54) s dôverou na 30 percent a nedôverou 68 percent opýtaných. V tomto prípade nejde o žiadne prekvapenie, Radoslav Štefančík pripomenul, že podobný výsledok získal aj v poslednom prieskume.

Zemiakovú medailu získal líder Smerákov Robert Fico, ktorému dôveruje 30 percent a nedôveruje 68 percent opýtaných. Na piatej priečke skončil premiér Eduard Heger s dôverou 27 percent a nedôverou 71 percent ľudí. „U Hegera by som čakal vyššiu popularitu. Na Slovensku tradične na dôveryhodnosti pridáva aj významná funkcia. No v tomto prípade mu zrejme na dôveryhodnosti uberá fakt, že sa nedokáže vymedziť proti excesom straníckeho šéfa," vysvetlil politológ Grigorij Mesežnikov.

V prieskume dôveryhodnosti nasleduje šéf parlamentu Boris Kollár, ktorému vyjadrilo dôveru 25 percent a nedôveru 72 percent respondentov. A za povšimnutie stojí výsledok predsedu vládnej OĽaNO, Igora Matoviča, ktorý sa umiestnil na predposlednom mieste. Ministrovi financií dôveruje 11 percent a nedôveruje 88 percent opýtaných. „Je to politik bez zmyslu pre spätnú väzbu," konštatoval Grigorij Mesežnikov. „Môže urobiť čokoľvek, či už pozitívne alebo negatívne, ale ohlas verejnej mienky mu nič nehovorí," uzavrel politológ.