Je verejne známe, že obe sú poriadne temperamentné, o čom v minulosti už viackrát presvedčili. Za zmienku stojí séria trapasov, ktoré má na konte bývalá tenistka, no napríklad aj minulotýždňové vtrhnutie na tlačovku OĽaNO od známej saskárky. To, že si vezmú na mušku seba navzájom, by však čakal málokto.

Dôvodom súčasného sporu sa stalo práve minulotýždňové nevydanie Fica na väzobné stíhanie. „Katarína Hatráková a Romana Tabák sa dnes stali symbolom pokrytectva a bezcharakternosti," napísala Bittó Cigániková po hlasovaní o bývalých koaličných kolegyniach. Konflikt pokračoval aj po niekoľkých dňoch. „Romana si ma dnes odchytila a vynadala mi. Najprv za blog a potom aj za to, ako vyzerám. Vraj si mám nájsť stylistu, lebo som hanbou Národnej rady," napísala nahnevaná saskárka.

Názor na spor oboch poslankýň sme zisťovali u ich kolegov. „Romana Tabák často hovorí niekomu inému, že je hanbou Národnej rady. Aj mne napísala podobnú esemesku,“ prezradil poslanec SaS Miroslav Žiak. „V prípade iných ľudí moralizuje, sama je pritom na smiech celej spoločnosti,“ dodal. Poznámky na vzhľad však považuje poslanec SaS za neúctivé. „Bittó Cigániková určite nepotrebuje stylistu. Myslím si, že vždy sa snaží držať módny trend, a keď aj spraví nejaké faux pas, napríklad si dá nejaké tričko, vždy chce len na niečo upozorniť spoločnosť,“ dodal.



Kritický bol ku kolegyniam poslanec za OĽaNO Tomáš Šudík. „Poslankyňa Bittó Cigániková je podráždená, odkedy ju poznám, ale neberiem jej to. Každý sme nejaký a každý zvláda emócie inak. Pani Bittó Cigániková ich občas nevie udržať, ale ja to akceptujem,“ vraví. Podľa jeho názoru by podobné odkazy mali ostať v súkromí.

„Takéto reči robia z parlamentu cirkus, čo nepovažujem za správne. Hlavne v čase, keď občanov trápi enormné zdražovanie a oni sa naťahujú s takýmito hlúposťami. Je to ženská hašterivosť,“ konštatoval. Dodal, že saskárka podľa neho stylistu nepotrebuje. „V parlamente je vždy dostatočne upravená. Myslím si preto, že ide iba o nejaké ženské naťahovačky,“ dodal.

Jeho názor zdieľa aj stranícky kolega Andrej Stančík. Jeho názor aj kritiku na adresu kolegýň nájdete v našej galérii!

