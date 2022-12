Maják nádeje bol zriadený ako spoločná nezisková organizácia bratislavského Starého Mesta a Nadácie Markíza ešte v roku 2002. V júni 2015 sa stal riaditeľom dovtedy dobre fungujúceho zariadenia Rusko a začali sa kopiť problémy. Exminister podpísal nevýhodné zmluvy hneď s dvomi firmami dnes už odsúdeného Mariana Kočnera, Maják nádeje začal byť v existenčných problémoch a takmer prišiel o budovu určenú pre týrané ženy. V tomto prípade sa viedlo trestné stíhanie pre porušenie povinností pri správe cudzieho majetku.

Starostovia Starého Mesta ale o budovu na Karpatskej ulici bojovali, čo im sily stačili. „Minulý týždeň malo byť pojednávanie, tretie v tejto veci, ale bolo na poslednú chvíľu sudkyňou odročené. Paradoxne v ten istý deň, keď súd rozhodoval o väzbe pre túto podarenú dvojicu, Kočner a Rusko,“ povedal v júli 2018 vtedajší starosta Radoslav Števčík. Budova ale napokon skončila v rukách Starého Mesta. „S radosťou môžeme oznámiť, že budova na Karpatskej ulici je zachránená. Vnímame to ako výsledok dlhého a náročného boja,“ povedala o tri roky neskôr starostka Zuzana Aufrichtová.

Medzitým si ale Rusko prostredníctvom neziskovej organizácie zarobil na ďalší problém. Z finančných prostriedkov určených na fungovanie Majáka nádeje financoval muzikál Rómeo a Júlia, ktorý produkoval v Prahe. Rusko sa bráni, že peniaze vrátil prostredníctvom predaja lístkov. To ale nič nemení na fakte, že Maják nádeje sa dostal do likvidácie napriek tomu, že mu Rusko šéfoval iba necelé dva roky. Budova na Karpatskej sa ale dostala do vlastníctva neziskovej organizácie Dobrý dom, ktorá je v 100-percentnom vlastníctve Starého Mesta a poskytuje všeobecne prospešné služby.

Pojednávanie sa začalo s pol hodinovým meškaním, no napokon Pavol Rusko do pojednávacej miestnosti prišiel so slovami, že je nevinný: „Prečítajú tie nezmysly.“ Ako prvý sa dostal k slovu prokurátor, ktorý prezradil, že Rusko mal kvôli predstaveniu Rómeo a Júlia spreneveriť 86-tisíc eur úradu práce a 15-tisíc eur Bratislavského samosprávneho kraja. Urobil tak cez súkromnú firmu.

„Nárok na náhradu škody, ktorý bol uplatnený v prípravnom konaní vo výške 29,1-tisíca eur, si neuplatňujeme, lebo ju 11. novembra 2020 zaplatila nástupnícka organizácia Dobrý dom,“ povedala splnomocnenkyňa poškodeného Úradu práce a sociálnych vecí. Potom ďalej pokračovala: „Nebol nám doručovaný v prípravnom konaní znalecký posudok a teda sme sa k nemu nemohli vyjadriť, pričom v zmysle jeho záverov si uplatňujeme nárok na náhradu škody vo výške 86-tisíc eur.“ Bratislavský samosprávny kraj si uplatňuje prostredníctvom svojej splnomocnenkyne náhradu škody vo výške 15-tisíc eur.

Rusko hneď na úvod svojej výpovede povedal, že sa cíti nevinný: „Všetky platby za 86-tisíc eur, ktoré boli použité na muzikál Rómeo a Júlia boli vrátené. Dokonca som vrátil o 5-tisíc eur viac, teda Maják nádeje bol v zisku. Keby bol muzikál úspešnejší, tak nezisková organizácia zarobí ešte viac. Žiaľ, nebol.“ Rusko sa zároveň rozhovoril, ako pri zakladaní Majáku nádeje vložil do tejto organizácie 15-miliónov korún (50-tisíc eur). Aby to bolo upresnené, boli to pôvodne peniaze TV Markíza ktorú vlastnil a teraz už dlhé roky nie je jej majiteľom. Obžalovaný hovorí aj o tom, ako v Majáku nádeje vykázali, že minuli peniaze, ktoré nedostali. Potom keď vraj dostali peniaze, tak boli automaticky ich. „Teda sme nikomu nespôsobili škodu vo výške 86-tisíc eur,“ dodal Rusko.

Pozrite sa v galérii, ako Rusko vychudol a ako dnes pôsobil na súde.

