Dočasne poverený policajný prezident Štefan Hamran a špeciálny prokurátor Daniel Lipšic prezradili detaily o dvojici obvinených a ďalších dvoch podozrivých so špionáže pre Rusko! Sú medzi nimi aj veľmi dôležité osoby spoločenského života! Obvineným hrozí trest odňatia slobody na 4 až 13 rokov.

Polícia podľa Hamrana vykonala počas akcie 5 domových prehliadok a 7 prehliadok iných objektov. Vyšetrovatelia zasahovali v Košiciach, Vranove nad Topľou, Ružomberku a Liptovskom Hrádku. „Bohuš G. z Košíc je obvinený zo zločinu vyzvedačstva a prijímania úplatku,“ povedal Hamran. Bohuš G. (Garbár, pozn. red.) písal pre zablokované Hlavné správy. Nezákonnú činnosť mal vykonávať od apríla minulého roku a ku skutku sa priznal!

Ten sa dnes ráno okrem iného "zviditeľnil" aj videom, ktoré zverejnil Denník N na svojom webe. Je na ňom tajná nahrávka, ktorá dokazuje, ako ho Rusi verbovali ako špióna.

Omnoho dôležitejšie posty mali ďalší dvaja podozriví, ktorí na teraz ostali bez obvinení.

Bohuš M. z Ružomberka bol do 31. decembra príslušníkom SIS a Jozef Mihalčin z Vranova nad Topľou dokonca bývalým asistentom poslanca parlamentu! To, O KTORÉHO POSLANCA IDE A AKO VYZERÁ JOZEF MIHALČIN, SI POZRITE V NAŠEJ GALÉRII.

„Okruh obvinených sa môže rozšíriť,“ povedal Hamran, s tým, že aktuálne je vyšetrovanie iba na začiatku a ani Bohuš M. a Jozef M. nemajú vyhraté. Pri domových prehliadkach totiž boli zaistené počítače, USB kľúče, zošity kde si zapisovali detaily stretnutí a podobne.

„Obvinený je bývalý prorektor Akadémie ozbrojených síl Pavel B.,“ povedal Hamran. Ten mal pre ruskú kontrarozviedku pracovať dokonca od roku 2013! Malo by ísť o Pavela Bučka, ktorý sa k činnosti priznal. Napriek tomu mu prokurátor navrhol väzobné stíhanie. „Obvineným hrozí 4 až 13 rokov odňatia slobody,“ povedal Lipšic s tým, že ak by obvinený neposkytoval Rusom dôležité informácie, tak by s ním nespolupracovali tak dlho. Obaja obvinení mali ruskej rozviedke prezradiť tajné a prísne tajné informácie. „Informácie ktoré sa snažila získať ruská rozviedka sa týkala aj Ukrajiny,“ dodal Lipšic.