Útoky armády ruského prezidenta Vladimira Putina (69) rozhodne nemožno považovať za normálne či v boji bežne praktikované. Na juhovýchode Ukrajiny použili dokonca medzinárodnými zmluvami zakázané fosforové bomby, ktoré majú devastačný rozmer. Fosforové bomby spôsobujú popáleniny, kŕče, udusenie, psychologický šok a bolestivú smrť. Strach z ruského ataku je v Európe o to väčší, že sú čoraz viac ohrozené aj okolité štáty, nielen Ukrajina. Naposledy Rusko zaútočilo pri hraniciach s NATO, keď raketovým útokom zničilo vojenskú základňu v ukrajinskom Javorive, čo je iba 20 km od poľských hraníc.

„V dohľadnom čase očakávame aj priame vojenské útoky Ruska na letisko Užhorod, ktoré je na hranici so Slovenskom,“ povedal minister obrany Jaroslav Naď (40). Slovenskí vojaci sú preto podľa neho od vypuknutia vojny vo zvýšenej bojovej pohotovosti. Pôsobenie spojencov z Aliancie na našom území však musí dnes odsúhlasiť parlament: „Po odsúhlasení vedia spojenecké ozbrojené sily promptne reagovať. Uvedomujeme si závažnosť situácie, preto konáme maximálne zodpovedne a čo možno najrýchlejšie.“

Nemecko a Holandsko nám majú poskytnúť systém Patriot na obranu vzdušného priestoru a USA by u nás mali nasadiť radarovú techniku Sentinel. Na našom území sa ráta až s 2 100 vojakmi NATO a s ďalšou vojenskou technikou. Bývalý veľvyslanec Slovenska pri NATO a dnes poslanec Tomáš Valášek (49) si myslí, že dôležitá je aj vojenská pomoc Ukrajine, aby sa tá vedela brániť: „Naše stíhačky MiG-29 by dnes mohli zachraňovať ukrajinské životy. Treba ich poslať na Ukrajinu a ruských technikov, ktorí sa o ne starajú, do Moskvy. Kým budúci rok prídu na Slovensko moderné americké stíhačky F-16, ochranu nášho vzdušného priestoru vedia zabezpečiť spojenci.“

Generál vo výslužbe Pavel Macko (57), ktorý bol najvyššie postaveným Slovákom v štruktúrach NATO, nevylučuje, že sa na naše územie môžu dostať zablúdené strely: „Bude to považované za priamy útok na NATO a je úplne jedno, či to bude omylom alebo nie.“ Odborník to však nepovažuje za pravdepodobné, a preto vraj netreba podliehať panike. PREČO? TO SA DOČÍTATE V NAŠEJ GALÉRII.

Macko pripomína, že teraz treba hlavne robiť bezpečnostné opatrenia, ako je prisunutie protileteckej a protiraketovej techniky Patriot, a tým Rusom jasne demonštrovať, že tu je červená čiara, „cez ktorú ani neskúšajte prejsť“. Generál zároveň naznačil, ako môžu teraz prebiehať slovenské opatrenia, ktoré však ministerstvo obrany neprezradí, lebo je v režime utajenie: „Určite sledujeme vzdušný priestor okolo nás. Musíme si zabezpečiť aj systém včasnej výstrahy pre prípad, že by k niečomu došlo. Štát je povinný, aby robil všetko pre bezpečnosť občanov.“