Čo chce Putin dosiahnuť?

Rusko údajne nechce anektovať Ukrajinu, vyhlásil Putin, ktorý dokonca celú vojenskú inváziu nenazýva okupáciou.

Západné krajiny preto varoval, aby Ukrajine nepomáhal, a nepriamo sa vyhrážal použitím jadrových zbraní.

Podľa USA je zámerom ruskej invázie zvrhnúť vládu v Kyjeve a namiesto nej dosadiť nové vedenie lojálne voči Moskve.

Ako zareagoval zvyšok sveta?

Európska únia a Spojené štáty ohlásili doposiaľ najprísnejšie balíky sankcií voči Rusku, aké kedy udelili.

Európska únia sa dohodla na sankciách, ktoré zasiahnu 70 percent ruského bankového trhu a kľúčové ruské štátne spoločnosti.

Skupina siedmich najvyspelejších krajín sveta (G7) sa taktiež zhodla na "ničivých balíkoch sankcií" voči Rusku.

Británia, USA aj Kanada na Rusko uvalili tvrdé sankcie.

Ľudia sa pozerajú na zničenú bytovku po raketovom útoku ruskej armády v ukrajinskej metropole Kyjev v piatok 25. februára 2022. Zdroj: Emilio Morenatti/ TASR/AP

Rusi zasiahli aj ukrajinskú škôlku, medzi obeťami aj deti:

škôlka v Stanytsi Luhanskej Zdroj: The Guardian

Ukrajinského vodiča prešlo ruské obrnené vozidlo:

Prezident Volodymyr Zelenskyj je stále v Kyjeve:

Slnko vyšlo nad Kyjevom. Niečo mi hovorí, že táto noc bola dôležitá a že si ju zapamätá aj náš nepriateľ. Olexander Scherba

Olacender Scherba, dlhoročný diplomat sa po dnešnej noci na Ukrajine vyjadril na svojej sociálnej sieti, že táto noc bola dôležitá. Zdroj: https://twitter.com/olex_scherba/status/1497436862985682946?cxt=HHwWhICyvZS5-8cpAAAA

V kyjevskom metre sa v noci z piatka na sobotu narodilo počas útokov Rusov dievčatko menom Mia:

Ruská strela dnes zasiahla obytnú budovu v Kyjeve:

KK63 Kyjev - Na snímke poškodená bytovka po raketovom útoku 26. februára 2022 v Kyjeve. Rusko vo štvrtok v skorých ranných hodinách začalo pozemnú, vzdušnú a námornú inváziu na Ukrajinu, ktorá je najväčším útokom na európsky štát od druhej svetovej vojny. FOTO TASR/AP An apartment building damaged following a rocket attack on the city of Kyiv, Ukraine, Saturday, Feb. 26, 2022. Russian troops stormed toward Ukraine's capital Saturday, and street fighting broke out as city officials urged resid Zdroj: Efrem Lukatsky

20:05 Na Slovensku platná legislatíva neumožňuje okamžitý zákaz šírenia ruských televíznych staníc. Upozorňuje na to Rada pre vysielanie a retransmisiu (RVR), ktorá však rozhodnutie o ich vyradení z programovej ponuky podporuje a operátorom ponúka konzultácie. Všetky limity by podľa nej však stratili opodstatnenie vo chvíli, ak by štát označil obsah dotknutých programových služieb za bezpečnostnú hrozbu. (tasr)

19:55 Pre ľudí prichádzajúcich z Ukrajiny je od soboty prístupný špeciálny informačný web ua.gov.sk. Nájdu tam najdôležitejšie informácie. TASR o tom informoval odbor komunikácie Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR. (tasr)

19:50 Zodpovednosť za vojnu na Ukrajine pripisuje Rusku viac ako 62 percent Slovákov. Dvadsaťpäť percent ľudí zastáva názor, že za konflikt sú zodpovedné USA. Vyplýva to z prieskumu agentúry AKO pre Hospodárske noviny. Realizoval sa na vzorke 1000 respondentov v piatok (25. 2.). (tasr)

19:42 Slovenské hranice sú pripravené zvládať nápor ľudí utekajúcich z Ukrajiny pred vojnou. Na sociálnej sieti to uviedol premiér SR Eduard Heger (OĽANO). Pripomenul, že vládny kabinet v sobotu pre situáciu na Ukrajine a očakávaný prílev ľudí vyhlásil na Slovensku mimoriadnu situáciu. (tasr)

19:37 Ruskí vojaci vyhodili do vzduchu priehradu, ktorú postavila Ukrajina na juhu v Chersonskej oblasti a ktorá v roku 2014 odrezala Ruskom anektovaný Krymský polostrov od zásob vody. V sobotu o tom informovala televízna stanica ruskej armády Zvezda, na ktorú sa odvolala nemecká tlačová agentúra DPA. (tasr)

19:23 Slovenskí hotelieri združení v Asociácii hotelov a reštaurácií Slovenska (AHRS) sa pridali k iniciatíve Kto pomôže Ukrajine? a utečencom ponúkajú pomoc vo forme ubytovania, prepravy či teplého jedla. (tasr)

19:10 Nemecko v sobotu oznámilo, že pracuje na vylúčení Ruska z medzinárodného platobného systému SWIFT "cieleným a funkčným spôsobom", ktorý by obmedzil akékoľvek kolaterálne škody. (tasr)

19:00 Niekoľko tisíc ľudí protestovalo v sobotu v rakúskej metropole Viedeň proti ruskému prezidentovi Vladimirovi Putinovi a jeho invázii na Ukrajinu. (tasr)

18:50 Ruské tajné služby môžu online útočiť na Slovensko, napríklad na individuálne účty, ale aj účty rôznych štátnych inštitúcií, médií či iných organizácií. Portál Startitup.sk aktuálne informoval o tom, že hackeri zaútočili na ich web a ďalšie významné slovenské médiá.

18:36 Nemecko schválilo dodávky 400 protitankových raketometov na Ukrajinu, informoval v sobotu vládny zdroj. Je to zásadný obrat v dlhodobej politike Nemecka, ktorá zakazuje vývoz zbraní do konfliktných oblastí. TASR prevzala správu od tlačovej agentúry AFP.

18:30 Postup Ruska na Ukrajine je pomalší, než pôvodne očakávalo, a to z dôvodu neočakávane pevného odporu. Oznámil to v sobotu vysokopostavený predstaviteľ amerického ministerstva obrany. (tasr)

18:22 Viac než 10.000 ľudí demonštrovalo v sobotu proti ruskej invázii na Ukrajine na niekoľkých protestných zhromaždeniach vo fínskej metropole Helsinki. (tasr)

18:15 Stovky ľudí sa zhromaždili v sobotu pred ruskou ambasádou v Bratislave a na bratislavskom Hlavnom námestí, aby vyjadrili odpor proti ruskej vojenskej agresii na Ukrajine. Podujatia na podporu Ukrajiny boli v sobotu večer aj v Poprade či Považskej Bystrici. (tasr)

18:07 Americký minister zahraničných vecí Antony Blinken v sobotu Rusom v ich jazyku odkázal, že si nezaslúžia "nezmyselnú vojnu" proti svojim ukrajinským susedom. TASR informuje na základe správy agentúry AFP a Blinkenovho odkazu na sociálnej sieti Twitter.

18:00 Vyše 500 ľudí protestovalo v sobotu podvečer v Budapešti pred ruským veľvyslanectvom proti vojne na Ukrajine, informuje spravodajca TASR s odvolaním sa na spravodajský server telex.hu.

17:43 Maďarsko je pre prichádzajúcich z Ukrajiny priateľským miestom, kde ich čakajú priatelia, vyhlásil v sobotu predseda maďarskej vlády Viktor Orbán po preverení situácie na maďarsko-ukrajinských hraniciach v Beregsurányi v Sabolčsko-satmársko-berežskej župe. (tasr)

17:30 Taliansky premiér Mario Draghi podporuje vylúčenie Ruska z medzinárodného platobného systému SWIFT za to, že napadlo Ukrajinu. V sobotu to na Twitteri napísal líder talianskej stredoľavej Demokratickej strany (PD) Enrico Letta, ktorého citovala tlačová agentúra DPA. (tasr)

17:05 Pred ruským veľvyslanectvom v Prahe sa v sobotu konal protest proti ruskému vpádu na Ukrajinu. Demonštranti sa tam stretli s priaznivcami ruského režimu. Situácia sa vystupňovala a skončila potýčkou. Zasahujúci policajti zadržali dvoch proruských účastníkov pre podozrenie z trestných činov proti ľudskosti a mieru, informoval spravodajský server Novinky.cz.

17:00 Stovky ľudí v sobotu pred budovou ruského veľvyslanectva i pred sídlom britského premiéra na Downing Street v Londýne žiadali stiahnutie Ruska z Ukrajiny. Protesty sa konali aj v ďalších britských mestách. (tasr)

16:56 Výzvy pre ruského prezidenta Vladimira Putina na zastavenie vojenskej operácie proti Ukrajine silnejú aj v Rusku. (tasr)

16:50 Ukrajinci žijúci v zahraničí a obyvatelia viacerých krajín sveta vyšli v sobotu do ulíc, aby sa pripojili k zhromaždeniam namiereným proti vojne. (tasr)

16:45 Turecký minister zahraničných vecí Mevlüt Čavušoglu svojho ruského rezortného kolegu Sergeja Lavrova v sobotu počas telefonického rozhovoru požiadal o ukončenie ruského útoku na Ukrajinu. (tasr)

16:43 Poľský premiér Mateusz Morawiecki kritizoval v sobotu západné krajiny, ako napríklad Nemecko, za prejavy "neústupčivého egoizmu" tvárou v tvár vojny, ktoré Rusko vedie na Ukrajine. Podľa Morawieckeho sú potrebné skutočne "zdrvujúce sankcie", informovala agentúra AFP. (tasr)

16:40 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVEZ) SR odporúča Slovákom necestovať do Moldavska. Súvisí to s rozhodnutím moldavskej vlády o vyhlásení výnimočného stavu v krajine a dočasnom uzavretí vzdušného priestoru Moldavska pre eskaláciu napätia na území susednej Ukrajiny. (tasr)

16:29 Viac ako 70 dobrovoľníkov sa prihlásilo do tzv. hotspotov pri hraniciach s Ukrajinou. TASR o tom informovala hovorkyňa Ministerstva zdravotníctva (MZ) SR Zuzana Eliášová.

16:17 Primátori hlavných miest krajín Vyšehradskej štvorky (V4) a zakladajúci členovia Paktu slobodných miest vyjadrili spolupatričnosť s občanmi ukrajinských miest a obcí. Zároveň odsúdili ruskú agresiu a spoločne vyzvali na čo najprísnejšie sankcie. (tasr)

16:09 Mestská časť Košice - Staré Mesto podáva pomocnú ruku. Prvá dodávka humanitárnej pomoci už vyrazila k ukrajinskej hranici. Mesto o tom informuje na sociálnej sieti.

16:00 Litovský prezident Gitanas Nauséda adresoval v sobotu Rusku naliehavú výzvu na zastavenie bojov na území Ukrajiny, "aj keď sa už napáchalo toľko zla". Informovala o tom spravodajská stanica Sky News.

15:50 Slovenský vodohospodársky podnik (SVP) ponúka utečencom z Ukrajiny svoje ubytovacie kapacity. Je pripravený prijať viac ako 200 detí a žien a zároveň zabezpečiť ich prevoz z hraníc. (tasr)

15:42 Česká republika, Poľsko a Bulharsko v piatok v reakcii na ruskú inváziu Ukrajiny oznámili, že od polnoci nevpustia do svojho vzdušného priestoru žiadne lietadlo ruských aerolínií. (tasr)

15:37 Ruské tajné služby môžu online útočiť na Slovensko, napríklad na individuálne účty, ale aj účty rôznych štátnych inštitúcií, médií či iných organizácií. Varuje pred tým slovenská polícia a vysvetľuje, že pre vojnu na Ukrajine prebieha naďalej i dezinformačná vojna. Prostredníctvom nej sa podľa polície pokúša Rusko ovplyvniť vnímanie reality u Slovákov. (tasr)

15:29 Prešovský samosprávny kraj (PSK) od soboty až do odvolania zabezpečí bezplatnú prepravu ukrajinských občanov smerujúcich na Slovensko. Týka sa to všetkých spojov zmluvných dopravcov kraja - SAD Humenné, SAD Prešov, BUS Karpaty a SAD Poprad, pričom jedinou podmienkou je preukázanie sa ukrajinským štátnym občianstvom. (tasr)

15:11 Prebiehajúce boje na Ukrajine podľa náčelníka Generálneho štábu Ozbrojených síl (OS) SR, generála Daniela Zmeka, zjavne nepostupujú podľa plánov Ruskej federácie.

15:07 Primátori hlavných miest krajín Vyšehradskej štvorky (V4) a zakladajúci členovia Paktu slobodných miest vyjadrili spolupatričnosť s občanmi ukrajinských miest a obcí. Zároveň odsúdili ruskú agresiu a spoločne vyzvali na čo najprísnejšie sankcie.

15:00 Ozbrojené sily SR na základe rozhodnutia vlády nasadili 580 vojakov na pomoc Policajnému zboru, colnej a finančnej správe v štyroch sektoroch našej východnej hranice. TASR o tom informoval hovorca OS SR Štefan Zemanovič.

14:54 Rezort zahraničia odporúča necestovať slovenským občanom do určitých oblastí Bieloruska. Informuje o tom na svojom webe.

"Vzhľadom na bezpečnostnú situáciu na Ukrajine odporúča občanom SR necestovať do Gomelskej a Brestskej pohraničnej oblasti a obmedziť cestovanie na územie Bieloruska len na nevyhnutné cesty," priblížilo Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVEZ) SR.

14:49 Maďarsko neblokuje vylúčenie Ruska z medzinárodného platobného systému SWIFT, cituje spravodajca TASR zo statusu šéfa maďarskej diplomacie Pétera Szijjártóa zverejneného v sobotu na sociálnej sieti Facebook.

"Nie je to pravda! Maďarsko sa nikdy neozvalo voči žiadnemu návrhu sankcií, nič sme neblokovali a ani neblokujeme. Hanba tým, ktorí šíria falošné správy, nech sú akejkoľvek národnosti!!!" napísal Szijjártó.

14:43 Estónsko sa pridá k Poľsku a Českej republike a uzatvorí svoj vzdušný priestor pre Rusko v súvislosti s jeho útokom na Ukrajinu, oznámila v sobotu vláda v Tallinne. Informovala o tom agentúra DPA.

14:39 Británia v sobotu prisľúbila, že bude pokračovať v dodávkach zbraní ukrajinskej armáde v čase, keď sa ruské jednotky snažia preniknúť do metropoly Kyjev. Informovali o tom britská tlačová agentúra PA Media a následne agentúra DPA. Námestník britského ministra obrany pre ozbrojené sily James Heappey uviedol, že vďaka silnému odporu ukrajinských síl ruskí vojaci zrejme nedosiahli pokrok, v aký dúfali.

14:33 V sobotu ráno ukrajinskí policajti zadržali reportéra aj kameramana CNN Prima News. Miestni ich nahlásili pre podozrenie z ruskej špionáže. Štáb Primy potom donutili opustiť ukrajinské územnie, Upozornil na to portál iDNES.cz

14:24 Ukrajinskí záchranári a dobrovoľníci prehľadávajú trosky na Kyjevskom predmestí Brovary, ktoré zasiahli ruské rakety.



14:15 "Myslím, že dost jasne vidíme, že Rusko je rozhodnuté urobiť to, čo chce na Ukrajine spraviť a to vyhrať,“ povedal podľa portálu Spacenews.com riaditeľ NRO Christopher Scolese už pred začiatkom invázie Ruska na Ukrajine. V tejto súvislosti upozornil, že je potreba predpokladať, že Moskva môže svoje vojenské akcie rozšíriť aj do vesmíru.

14:13 Rusko v sobotu oznámilo, že uzatvára svoj vzdušný priestor pre lety z Bulharska, Českej republiky a Poľska. Rusko reaguje na rovnaké opatrenia, ktoré voči nemu v piatok zaviedli tieto krajiny. TASR informuje na základe správy agentúry AFP.

14:09 Košický samosprávny kraj (KSK) začína v sobotu na hraničnom priechode Vyšné Nemecké s poskytovaním humanitárnej pomoci, a to prostredníctvom dobrovoľníkov z Dobrovoľníckeho centra Košického kraja.

KK52 Przemyšl - Ľudia, ktorí utiekli pred vojnovým konfliktom zo susednej Ukrajiny, odpočívajú v školskom zariadení v poľskom meste Przemyšl v sobotu 26. februára 2022. Ruský prezident Vladimir Putin vo štvrtok v skorých ranných hodinách oznámil, že spúšťa rozsiahlu vojenskú operáciu na Ukrajine. Ruské jednotky zaútočili na viacerých miestach na ukrajinskom území. FOTO TASR/AP Refugees who fled the conflict from neighboring Ukraine rest in a school building in Przemysl, Poland, Saturday, Zdroj: Petr David Josek

14:05 Slovensko sa zaoberá otázkou vyhostenia ruských diplomatov. Po sobotnom rokovaní vlády to potvrdil premiér SR Eduard Heger (OĽANO) s tým, že na európskej úrovni koordinujú, aby sa takýto krok správne načasoval.

"Nebudeme váhať. Je to len o zladení, aby sa vyslal jasný a silný signál na zastavenie tejto agresie," vyhlásil. Premiér deklaruje, že bude verejnosť informovať.



!14:00 Medzinárodný výbor Červeného kríža (MVČK) by mal odstrániť mŕtve telá "tisícok" Rusov zabitých počas invázie na Ukrajinu a vrátiť ich do Ruska, uviedla v sobotu ukrajinská vicepremiérka Iryna Vereščuková. Informovala o tom britská spravodajská stanica BBC.

Vereščuková počas televízneho brífingu povedala, že ide o telá "tisícok okupantov" a "humanitárnu potrebu".

KK47 Kramatorsk - Ukrajinskí vojaci jazdia na obrnených transportéroch v meste Kramatorsk v Doneckej oblasti na Ukrajine vo štvrtok 24. februára 2022 v Kyjeve. Ruské jednotky spustili očakávaný útok na Ukrajinu. Vo štvrtok pred úsvitom bolo počuť výbuchy v ukrajinských mestách - Kyjev, Charkov a Odesa. Svetoví lídri kritizovali začiatok ruskej invázie, ktorá by mohla spôsobiť obrovské straty na životoch a zvrhnúť demokraticky zvolenú ukrajinskú vládu. FOTO TASR/AP Ukrainian servicemen sit at Zdroj: Vadim Ghirda

!13:51 Úrady v ukrajinskom hlavnom meste Kyjev v sobotu sprísnili nariadenia v oblasti zákazu vychádzania s cieľom posilniť obranu mesta. TASR tieto informácie získala z agentúry AFP.

Starosta Kyjeva Vitalij Kličko uviedol, že zákaz vychádzania bude v platnosti od 17.00 h do 8.00 h v období od soboty do pondelka rána. Cieľom je podľa jeho slov posilnenie obrany hlavného mesta a zaistenie bezpečnosti obyvateľov.

"Všetci civilisti, ktorí sa počas zákazu vychádzania budú nachádzať na ulici, budú považovaní sa členov nepriateľských sabotérskych a prieskumných skupín," napísal Kličko na sociálnej sieti Telegram.



13:43 "Budem tu, kým neprehráme. Kým je ešte Ukrajina, kým máme nejaké hranice, budeme ich brániť," vyhlásila pre Denník N Ukrajinka, ktorá je učiteľkou slovenského jazyka. Iryna Romanchuk má 28 rokov a žije v Ľvove.

13:38 Ukrajinská spravodajská služba SBU poprela v sobotu správy o pristátí ruských vrtuľníkov v Ľvovskej oblasti na západe krajiny. Informovala o tom agentúra DPA. Starosta mesta Ľvov Andrij Sadovyj predtým uviedol, že v blízkosti mesta Brody na severe Ľvovskej oblasti pristáli tri ruské vrtuľníky, ukrajinské jednotky však útok vzápätí odrazili.

13:34 Holandsko presúva svoje veľvyslanectvo na Ukrajine do susedného Poľska a rozšíri vojenskú pomoc Kyjevu o 200 protilietadlových rakiet Stinger. Oznámila to v sobotu holandská vláda, informuje TASR s odvolaním sa na správy agentúr DPA a AFP i holandských médií. Ministerstvo zahraničných vecí v Haagu pripomenulo, že holandskú ambasádu už pred týždňom presunuli z Kyjeva do západoukrajinského Ľvova, kde sa však tiež "zhoršuje bezpečnostná situácia".

13:29 Francúzske námorné sily v noci na sobotu v Lamanšskom prielive zadržali nákladnú loď nesúcu automobily, ktorá smerovala do ruského mesta Petrohrad. Loď zadržali na základe možného porušenia sankcií, ktoré Európska únia zaviedla voči Rusku. TASR tom informuje na základe správ prevzatých od agentúry AFP a stanice BBC.

13:26 Krízový štáb mesta Košice, ktorý zasadal v noci na sobotu, sa zaoberal postupom pri prijímaní ukrajinských utečencov do zariadení núdzového ubytovania v meste.

"Musíme koordinovať všetky naše kroky na viacerých stupňoch, preto som požiadal aj starostov mestských častí, aby v spolupráci s mestom pomohli vytypovať vhodné lokality na umiestnenie dočasného stanového mestečka pre ľudí utekajúcich pred vojnou, z ktorých drvivá väčšina sú matky s malými deťmi," uviedol primátor mesta Jaroslav Polaček.

!13:13 O odpojení Ruska z medzinárodného platobného systému SWIFT sa rokuje. Potvrdil to premiér Eduard Heger (OĽANO). Robí sa to podľa neho preto, aby Rusko zastavilo svoju agresiu na Ukrajine.

13:01 "Novinári, korešpondeti, moderátori, nenechávajte svojich kolegov točiť a zverejňovať ukrajinské jednotky. Zviditeľňuje to našich statočných mužov kremeľským jednotkám. Šírte túto správu!" upozorňuje ukrajinské veľvyslanectvo v Českej republike na svojom Twitteri.

Netočte a nezverejňujte ukrajinské jednotky. Upozorňuje ukrajinské veľvyslanectvo v ČR. Zdroj: https://twitter.com/UKRinCZE/status/1497534971136942080

12:57 Bývalý ruský prezident Dmitrij Medvedev v sobotu vyhlásil, že Moskva nepotrebuje diplomatické vzťahy so Západom. Reagoval na sériu sankcií voči Rusku oznámených západnými krajinami, ktoré označil za známku "politickej bezmocnosti". Informácie priniesli stanice BBC a Sky News, ako aj agentúry DPA a AP.

12:43 Bratislavské Staré Mesto zbiera spacie vaky a karimatky pre ukrajinské mesto Ivano-Frankivsk. O pomoc mestskú časť požiadali z radnice toho ukrajinského mesta nachádzajúceho sa 150 kilometrov od Slovenska. Samospráva o tom informuje na sociálnej sieti.

12:39 Slovensko poskytne Ukrajine pomoc za vyše desať miliónov eur.

Na snímke minister obrany SR Jaroslav Naď počas tlačovej konferencie po skončení mimoriadneho zasadnutia Bezpečnostnej rady SR 24. februára 2022 v Bratislave. FOTO TASR - Pavol Zachar Zdroj: Pavol Zachar

12:34 Pri zvládaní migračnej vlny na slovensko-ukrajinskej hranici pomáha vojnovým utečencom aj Gréckokatolícka cirkev na Slovensku. TASR o tom v sobotu informoval hovorca Prešovskej archieparchie Michal Pavlišinovič.

12:27 Ruská Federálna služba pre dozor v oblasti telekomunikácií, informačných technológií a masmédií (Roskomnadzor) v sobotu médiám nariadila, aby odstránili správy, ktoré vojenskú operáciu Ruska na Ukrajine označujú za "napadnutie, inváziu alebo vyhlásenie vojny".

12:25 Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v sobotu uviedol, že ukrajinské sily úspešne odrážajú snahy Kremľa o dobytie Kyjeva a jeho zosadenie. Vyzval tiež Rusov, aby vyvíjali na svojho lídra Vladimira Putina tlak na zastavenie invázie. Informujú o tom agentúry AFP a AP.

12:16 Konferencia biskupov Slovenska (KBS) v spolupráci so Slovenskou katolíckou charitou (SKCH) a Maltézskou pomocou Slovensko spustila registráciu, prostredníctvom ktorej budú charitatívni pracovníci koordinovať ubytovacie kapacity pre utečencov z Ukrajiny.

"Registrácia je k dispozícii na https://www.tkkbs.sk/registraciaubytovania," píše sa na webe tlačovej kancelárie KBS. Katolícka cirkev na Slovensku deklaruje ochotu pomôcť Ukrajincom utekajúcim pred vojnou.

12:04 V sobotu 26. februára o 17:00 sa na Hlavnom námestí v Bratislave uskutoční podujatie s názvom Biela vlajka. Vystúpia na ňom rečníci známi zo spoločenského a verejného diania, ktorí svojimi príspevkami podporia Ukrajinu a odsúdia inváziu, ktorú voči Ukrajine začala Ruská federácia.

Vystúpia :

Veronika Cifrová Ostrihoňová

Michal Vašečka

Nikita Slovák

Jakub Pohle (Nie v našom meste)

Patrik Lenghart (Dobre.)

Zuzana Suchová (Kto pomôže Ukrajine?)

Braňo Dobšinský

Tono S. (Hudobný hosť)

Jarmila Ferková (Hudobný hosť)

!11:54 Slovensko rokuje o ukončení prevádzky ruských stíhačiek Mig-29 na Sliači a poslaní ruských technikov späť do vlasti. Vyhlásil to v sobotu minister obrany Jaroslav Naď (OĽANO) po rokovaní vlády s tým, že vzdušný priestor SR by mohol byť chránený geograficky blízkym spojencom.

!11:49 Obranu východnej hranice posilnia vojaci NATO z Nemecka a Holandska. Po sobotnom rokovaní to vyhlásil minister obrany Jaroslav Naď (OĽANO) s tým, že táto nemecko-holandská jednotka prinesie aj systém protivzdušnej obrany Patriot.

!11:43 Ministrovi obrany SR Jaroslavovi Naďovi (OĽANO) sa podarilo vyrokovať prítomnosť vojakov NATO a zabezpečenie najmodernejšej vojenskej techniky na území Slovenska. Po sobotnom rokovaní vlády to oznámil premiér SR Eduard Heger (OĽANO).

11:31 Pri výbuchu výškovej budove v Kyjeve, ktorú zasiahla ruská raketa utrpelo zranenia najmenej šesť civilistov, informovali podľa tlačovej agentúry AP miestni hasiči.

!11:16 Pri bojoch po invázii ruských jednotiek na Ukrajinu zahynulo v krajine dosiaľ najmenej 198 civilistov vrátane troch detí. Oznámil to v sobotu ukrajinský minister zdravotníctva Viktor Ľaško. V celej krajine evidujú tiež 1115 zranených, medzi nimi 33 detí, uviedol minister podľa agentúry DPA. Tá doplnila, že tieto údaje nemohla nezávisle overiť.

!11:05 Na Slovensku nastane od soboty 12.00 h mimoriadna situácia v súvislosti s hromadným prílevom cudzincov na územie SR pred vojnou na Ukrajine.

