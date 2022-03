To, o čom sa dlhé týždne iba hovorilo, sa stáva skutočnosťou. NAKA dnes zadržala viacero ľudí podozrivých zo špionážnej činnosti pre Rusko!

Medzi zadržanými majú byť dokonca aj ľudia zo Slovenskej informačnej služby (SIS). Okrem nich skončil podľa denníka N v putách aj vojenský plukovník, ľudia z ministerstva obrany, či osoba blízka webu Hlavné správy, ktoré štát prednedávnom vypol. Všetkých ich mal podplácať ruský diplomat!

Ministerstvo zahraničných vecí (MZV) preto promptne reaguje a chce si predvolať ruského veľvyslanca. Slovensko už aj rozhodlo o vyhostení troch pracovníkov ruského veľvyslanectva. Dôvodom je ich pôsobenie v rozpore s Viedenským dohovorom o diplomatických stykoch. Informoval o tom hovorca rezortu diplomacie Juraj Tomaga s tým, že Slovensko musia opustiť do 72 hodín. Slovensko k tomuto kroku pristúpilo na základe vyhodnotenia našich spravodajských služieb. MZV zároveň dôrazne vyzýva ruské veľvyslanectvo, aby jeho zástupcovia vykonávali svoju činnosť v súlade s Viedenským dohovorom o diplomatických stykoch, k čomu sa obe krajiny v minulosti zaviazali, a aby upustili od ďalších aktivít v rozpore s predmetným dohovorom, ďalšími ustanoveniami medzinárodného práva a diplomatickými zvyklosťami.

Muži zákona pritom už niekoľko týždňov poukazú aj na hoaxy a podvody, ktoré sa objavujú na sociálnych sieťach. Je možné, že užívatelia, ktorí ich zverejňujú môžu byť platení zo zahraničia. No to, na čo teraz prišla NAKA je problém oveľa väčších a medzinárodných rozmerov! Polícia zatiaľ vo veci viac informácií neposkytne, no zajtra vraj budú aj s prokuratúrou otvorenejší. Ohlásili totiž tlačovú konferenciu.