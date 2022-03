Čo chce Putin dosiahnuť?

Rusko údajne nechce anektovať Ukrajinu, vyhlásil Putin, ktorý dokonca celú vojenskú inváziu nenazýva okupáciou.

Západné krajiny preto varoval, aby Ukrajine nepomáhal, a nepriamo sa vyhrážal použitím jadrových zbraní.

Podľa USA je zámerom ruskej invázie zvrhnúť vládu v Kyjeve a namiesto nej dosadiť nové vedenie lojálne voči Moskve.

V pondelok sa pod ťažkou paľbou ocitlo mesto Charkov, medzi obeťami majú byť aj civilisti:

Ako zareagoval zvyšok sveta?

Európska únia a Spojené štáty ohlásili doposiaľ najprísnejšie balíky sankcií voči Rusku, aké kedy udelili.

Európska únia sa dohodla na sankciách, ktoré zasiahnu 70 percent ruského bankového trhu a kľúčové ruské štátne spoločnosti.

Skupina siedmich najvyspelejších krajín sveta (G7) sa taktiež zhodla na "ničivých balíkoch sankcií" voči Rusku.

Británia, USA aj Kanada na Rusko uvalili tvrdé sankcie. Medzi nimi figuruje vylúčenie niekoľkých ruských bánk zo systému medzibankových platieb SWIFT.

Globálna hackerská organizácia Anonymous spustila útok na ruské televízie. Vysielajú pravdu o tom, čo sa deje na Ukrajine.

Vojna na Ukrajine : To najdôležitejšie z pondelka 28.2.2022:

Niektorí ho už teraz označujú za hrdinu: Ukrajinský prezident Zelenskyj zostáva v Kyjeve bojovať proti Rusom:

Putin hrozí JADROVÝMI ZBRAŇAMI:

Dianie sledujeme ONLINE:

7:55 Slovensko sa nechystá poskytnúť Ukrajine svoje stíhačky MiG-29, podľa ministra obrany Jaroslava Naďa ide o dezinformáciu, ktorú niekto pustil. Uviedol to pre denník Sme.

7:50 Ruskí vojaci postúpili už k predmestiam mesta Cherson ležiaceho na juhu Ukrajiny, kde zriaďujú kontrolné stanovištia. V utorok o tom informovala agentúra AFP s odvolaním sa na tamojšieho starostu. "Ruská armáda zriaďuje kontrolné stanovištia na vstupoch do Chersonu,"uviedol starosta Ihor Kolychajev na Facebooku. "Cherson bol a zostane ukrajinský," dodal.



7:45 Austrálska vláda podporí Ukrajinu vojenským vybavením a humanitárnou pomocou v celkovej výške 105 miliónov austrálskych dolárov (68 miliónov eur). V utorok o tom s odvolaním sa na premiéra Scotta Morrisona informovala agentúra DPA. Dve tretiny z uvedenej čiastky budú vynaložené na "smrtiace i nesmrtiace obranné vybavenie", uviedol Morrison. Aké zbrane a ďalšie vybavenie jeho krajina pre Ukrajinu dodá, nechcel premiér prezradiť, aby neposkytol Rusku ďalšie informácie.

7:35 Český prezident Miloš Zeman by podporil výnimku pre Čechov, ktorí chcú ísť dobrovoľne bojovať na Ukrajinu. Pre webový spravodajský portál Novinky.cz to v pondelok povedal jeho hovorca Jiří Ovčáček. "Žiadatelia sa obracajú na ministerstvo obrany, ktoré žiadosť posúdi spoločne s ministerstvom zahraničných vecí a ministerstvom vnútra. Až potom žiadosť putuje do vojenskej kancelárie a k pánovi prezidentovi. Bude teda bezpochyby záležať na odporúčaní vládnych rezortov," uviedol Zemanov hovorca.

7:25 Takto vyzerá výbuch VÁKUOVEJ BOMBY, ktorú ženevská konvencia ZAKÁZALA:

7:15 Ukrajinské médiá informujú o vstúpení vojsk do mesta Cherson na juhu Ukrajiny. Podľa doterajších informácií postupujú hlbšie do mesta.

#Ukrainian media report that the aggressor's infantry has entered #Kherson from the east and is moving deeper into the city. pic.twitter.com/lXwzr1uDAE — NEXTA (@nexta_tv) March 1, 2022

7:05 Ukrajina uviedla, že udelí amnestiu a dá peniaze ruským vojakom, ktorí "dobrovoľne zložia zbrane". Na sociálnej sieti Facebook to v pondelok uviedol ukrajinský minister obrany Olexij Reznikov. TASR o tom informuje na základe správy denníka The Guardian. "Poslali vás do našej krajiny, aby ste zabíjali a boli zabití. Tí z vás, ktorí sa nechcú stať vrahmi alebo prísť o život, môžu byť zachránení... Garantujeme vám plnú amnestiu a peňažnú odmenu, ak dobrovoľne zložíte zbrane," uvádza Reznikov na Facebooku.

6:50 V Meste Ochtyka zrejme zabilo ruské delostrelectvo 70 ukrjainských vojakov, uviedol šéf Sumskej oblasti. Straty podľa neho utrpeli aj Rusi.

6:13 Spojené štáty ponúkli Ukrajine ďalšiu pomoc v súvislosti s ruskou inváziou, a to vo forme dodávok zbraní a tiež uvalenia dodatočných sankcií voči Moskve. Povedal to v utorok ukrajinský minister zahraničných vecí Dmytro Kuleba, ktorého o podpore USA v telefonickom rozhovore uistil jeho americký rezortný partner Anthony Blinken. TASR informuje na základe správy agentúry Reuters.

5:00 Americká spoločnosť Meta, prevádzkovateľ sociálnej siete Facebook, ako aj Twitter v pondelok ohlásili kroky v boji proti dezinformáciám ohľadom ruského útoku na Ukrajinu, ktoré sa objavujú na ruských štátom kontrolovaných médiách na ich online platformách. TASR prevzala správu z agentúry AFP. Meta aj Twitter v pondelok ohlásili kroky v boji proti dezinformáciám ohľadom ruského útoku na Ukrajinu, ktoré sa objavujú na ruských štátom kontrolovaných médiách na ich online platformách.

4:15 Ruský vojenský konvoj, ktorý sa zo severu presúva bližšie k ukrajinskému hlavnému mestu Kyjev, je zrejme omnoho dlhší než sa spočiatku zdalo. Ako ukázali najnovšie satelitné snímky americkej spoločnosti Maxar Technologies z pondelka, dĺžka kolóny vojenských vozidiel je namiesto 27 kilometrov až približne 64 kilometrov. TASR informuje na základe správy agentúry Reuters.

Spoločnosť Maxar uviedla, že konvoj severovýchodne od Kyjeva obsahuje doslova stovky obrnených vozidiel, tankov, transportérov a vozidiel logistickej podpory a siaha od letiska Hostomeľ severozápadne od Kyjeva po obec Pribirsk nachádzajúcu sa medzi Kyjevom a Černobyľom. Maxar takisto uviedla, že na juhu Bieloruska - vo vzdialenosti menej než 32 kilometrov od ukrajinskej hranice - zaznamenala rozmiestnenie ďalších jednotiek pechoty a vrtuľníkov.

Ruský vojenský konvoj, ktorý sa zo severu presúva bližšie ku Kyjevu, má podľa satelitných snímok približne 64 kilometrov. Zdroj: Profimedia

3:35 Najmenej 413 osôb v 13 ruských mestách bolo v pondelok zadržaných za účasť na demonštráciách proti vojne na Ukrajine. Celkový počet zatknutých protestujúcich sa tak od štvrtka, keď Rusko spustilo rozsiahlu vojenskú inváziu na Ukrajinu, zvýšil na 6440. Vyplýva to z údajov webu OVD-Info, ktorý v Rusku monitoruje policajné zásahy, píše agentúra DPA.

3:15 Medzinárodný trestný súd (ICC) v holandskom Haagu začne vyšetrovanie "situácie na Ukrajine". V pondelok to oznámil hlavný prokurátor ICC Karim Khan, informovala agentúra AFP. "Dnes by som chcel oznámiť, že som sa rozhodol čo najrýchlejšie začať vyšetrovanie situácie na Ukrajine," uviedol Khan vo vyhlásení. Podľa jeho slov totiž existuje dôvod domnievať sa, že od roku 2014 boli "na Ukrajine spáchané údajné vojnové zločiny aj zločiny proti ľudskosti".

2:00 Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj podpísal dekrét o dočasnom bezvízovom režime pre zahraničných dobrovoľníkov, ktorí sa chcú pripojiť k obrane Ukrajiny pred ruskou inváziou. Zelenskyj v nedeľu vyzval cudzincov, aby prišli bojovať proti Rusku, pričom avizoval, že z nich chce vytvoriť samostatnú jednotku - Medzinárodnú légiu územnej obrany.

Nočné bombardovanie mesta Charkov:

1:45 Kanadský premiér Justin Trudeau ohlásil v pondelok zákaz dovozu ropy z Ruska. Tento krok zdôvodnil slovami, že výnosy z ropy slúžili tiež na podporu ruského prezidenta Vladimira Putina a tamojších oligarchov.

01:30 Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v pondelok vyzval na celosvetový zákaz prístupu ruských lietadiel a lodí na zahraničné letiská a do prístavov. Ako povedal vo videu na Facebooku, má ísť o potrestanie Ruska za vojenskú inváziu na Ukrajinu.

"Musíme uzavrieť vstup pre tento štát (Rusko) do všetkých prístavov, všetkých prieplavov a na všetky letiská na svete," uviedol Zelenskyj na spomínanej sociálnej sieti. Medzinárodné spoločenstvo vyzval, aby zvážilo "úplné uzavretie neba pre ruské rakety, lietadlá a vrtuľníky".

1:00 Spojené štáty v pondelok uviedli, že 12 členov ruskej diplomatickej misie pri OSN so sídlom v New Yorku dostalo príkaz opustiť USA do 7. marca z dôvodu zapojenia do špionážnych aktivít. Informovala o tom agentúra AFP s odvolaním sa na hovorkyňu americkej misie pri OSN Oliviu Daltonovú. Vyhostení diplomati podľa slov hovorkyne "zneužili svoje privilégiá pobytu v USA zapojením sa do špionážnych aktivít, ktoré sú nepriateľské pre našu národnú bezpečnosť". Daltonová dodala, že na tomto kroku USA pracovali už niekoľko mesiacov.