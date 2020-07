Diplomovou prácou premiéra Igora Matoviča (OĽaNO), ktorú mnohí označujú za plagiát, v súčasnosti žije celé Slovensko. Svoj názor na celú kauzu vyjadrila aj známa bývalá jojkárska moderátorka spravodajstva Zuzana Hajdu (44), ktorá sa už na televíznych obrazovkách niekoľko rokov neobjavuje.

Z televízie sa stiahla pred 14 rokmi po tom, ako sa vydala za svojho súčasného manžela Moustyho, ktorý je z Egypta. Následne žila striedavo na Slovensku a v Egypte, až kým jej dve deti nedosiahli škôlkarský vek. Vtedy rodina zakotvila vo Svätom Jure pri Bratislave.

Názor bývalej moderátorky sa objavil na Facebooku pod príspevkom strany Obyčaní ľudia a nezávislé osobnosti. Nie všetci sa však s jej výrokom stotožnili.

Exmoderátorka sa Matoviča zastala pod príspevkom strany OĽaNO na Facebooku. NIektorí ľudia s ňou súhlasili, no mnohí mali aj opačný názor. Zdroj: Reprofoto Facebook

Igor Matovič bude prvý raz od nástupu do funkcie čeliť odvolávaniu na štvrtkovej mimoriadnej schôdzi parlamentu. Dôvodom sú podozrenia z plagiátorstva pri jeho diplomovej práci, ako aj neplnenie sľubu predsedu vlády plniť si funkciu čestne, svedomite a v záujme občanov. Návrh na vyslovenie nedôvery premiérovi podali poslanci za Smer-SD a nezaradení poslanci okolo Petra Pellegriniho.

Opozícia nemá v pléne dostatok hlasov na odvolanie premiéra. Koalícia Matovičov odchod nežiada. Návrh by preto v pléne nemal prejsť. Pokiaľ by sa však našlo dosť hlasov a premiér by padol, skončila by aj vláda.

Anketa Súhlasíte s názorom exmoderátorky Zuzany Hajdu? Áno 39%

Nie 61% Ďakujeme Váš hlas bol započítaný