TLAČOVÁ BESEDA JE NAPLÁNOVANÁ NA 16.30 HOD. Pozerajte s nami naživo už o chvíľu:

Premiér Igor Matovič sa k podvodu pred niekoľkými dňami priznal sám a v jednom z internetových statusov sa dokonca označil za zlodeja. „Či by som kvôli tomu mal o titul prísť? Zrejme áno... a koniec-koncov takú zmenu zákona som si u pána ministra školstva a pani ministerky spravodlivosti objednal. Či kvôli tomu odstúpim? Odstúpim. Hneď ako splním všetko, čo som ľuďom pred voľbami sľúbil,“ vyhlásil a k týmto slovám pridal aj ospravedlnenie pre všetkých poctivých študentov.

„Ospravedlňujem sa všetkým poctivým študentom, ktorí dokázali vyštudovať bez jediného odpisovania, našepkávania a iných fintičiek. Úprimne vás obdivujem,“ uzavrel. Neskôr však premiér dodal, že považuje za "mimoriadnu zlomyseľnosť" od Denníka N, že kuazu zverejnili v čase, keď letel do Bruselu a nemohol sa k téme adekvátne vyjadriť. "Doslova som to považoval za obrovské riziko, že sa to môže podpísať na tom, že Slovensko stratí stovky miliónov eur, možno miliardy, pretože tí lídri sa nebudú chcieť s nejakým plagiátorom, o ktorom dostali hneď zvodky, rozprávať a nebudú chcieť s ním vyjednávať. Tým pádom som veľmi rád, že tí ľudia boli nad vecou a uvedomovali si, že niekto koná politicky a zlomyseľne na Slovensku,“ uviedol Matovič.

O tlačovej konferencii vyhradenej mimoriadne pre túto tému premiér informoval v utorok poobede na sociálnej sieti. "Tlačovečka k mojej diplomovke bude zajtra, asi ráno. Fčúleky idem chvíľu pospať, keďže som včera naposledy ráno takú činnosť páchal... prepáčte a bruu," napísal. Matovič by mal v súvislosti s kuazou diplomovej práce v najbližších dňoch podobne ako nedávno šéf parlamentu Boris Kollár (54) čeliť odvolávaniu z funckie. Počas premiérovej pracovnej cesty v Bruseli totiž sformovali spoločný návrh na jeho odvolanie nezaradení poslanci okolo Petra Pellegriniho spolu so stranou Smer-SD a ďalšími štyrmi nezaradenými poslancami Národnej rady.