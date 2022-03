Slovensko by podľa neho malo byť autonómnejšie aj pri rozhodnutí, či na Ukrajinu poslať stíhačky slovenskej armády. Jeho oponent v diskusii, poslanec parlamentu a podpredseda strany Hlas-SD Erik Tomáš považuje tieto slová za nezodpovedné a nebezpečné.

"Takýto krok by znamenal priame vtiahnutie SR do vojny," zdôraznil Tomáš, poukazujúc v tejto súvislosti na vyjadrenia Kremľa, varujúce pred spôsobmi intervencie tretích strán do konfliktu. "Povedali, že už len využitie letísk niektorej z krajín NATO alebo EÚ by považovali za priamy vstup do vojenského konfliktu, nieto ešte dodanie stíhačiek," upozornil. "Slovensko nesmie robiť nič, čo by ho mohlo priamo vtiahnuť do vojny," skonštatoval.

Šeliga sa ale pýta, aký je rozdiel medzi akvizíciou vojenského materiálu a munície a dodávkou stíhačiek krajine, ktorá sa bráni agresii. Zároveň poukazuje na mocenské snahy Moskvy. "Putin sa vôbec neriadi tým, čo posielame alebo neposielame," upozornil. "Čím ďalej budeme vajatať a budeme váhať, tým viac bude trpieť Ukrajina a narastá riziko pre ďalšie krajiny. Netvárme sa, že sa nás to nedotýka, naopak, konflikt na Ukrajine sa nás dotýka stále viac," dodal zvýrazňujúc, že vojenské zásahy Ruska sa dejú čoraz bližšie hraníc so Slovenskom.

Preto, ak bude možné zabezpečiť prostredníctvom partnerov v NATO slovenský vzdušný priestor, nevidí problém v poskytnutí stíhačiek, alebo napríklad protilietadlového systému Ukrajine.

Tomáš sa Šeligu spýtal, či jeho neuváženými vyhláseniami chce privolať vojnu na území Slovenska. "Veď posielajme Ukrajine to, čo môžeme, sankcie, ktoré majú význam, sú takisto v poriadku, ale majte prosím pud sebazáchovy a myslite na občanov Slovenska," vyzval opozičný poslanec. Šeligovi pripomenul zároveň postoj Spojených štátov i Nemecka, ktorí odmietli plány Poľska sprostredkovať odovzdanie stíhačiek, vzhľadom na riziko priameho konfliktu medzi NATO a Ruskom.

Šeliga si myslí, že EÚ a Slovensko by mali byť pri rozhodnutiach autonómnejšie a nepodriaďovať sa názoru USA. "Vojna je za našimi hranicami, my sa musíme rozhodnúť," upozornil.

