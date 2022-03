Ukrajinský prezident ešte začiatkom marca uviedol, že prví zo 16 000 zahraničných bojovníkov smerujú na Ukrajinu, aby sa zapojili do boja proti Rusku. Ukrajinské veľvyslanectvá zatiaľ pomáhajú s náborom zahraničných bojovníkov, z ktorých niektorí nemajú nijaký vojenský výcvik.

Putin: Do bojov proti ukrajinským silám sa môžu zapojiť aj dobrovoľníci

Cudzinci, ktorí dobrovoľne bojujú za Ukrajinu, budú mať nárok na ukrajinské občianstvo. Vyhlásil námestník ukrajinského ministra vnútra Jevhen Jenin, ktorého s odvolaním sa na ukrajinskú štátnu tlačovú agentúru Ukrinform citovala americká spravodajská stanica CNN. „Ukrajina vytvára Medzinárodnú légiu územnej obrany, zloženú z cudzincov, ktorí sa chcú zapojiť do odboja proti ruským agresorom a brániť globálnu bezpečnosť," uviedol Jenin, podľa ktorého počet zahraničných dobrovoľníkov narastá.

„Títo ľudia podpíšu zmluvu a dostanú vojenský pas, ktorý im potom nahradí povolenie na pobyt. Ak by sa niekto z týchto cudzích štátnych príslušníkov chcel v budúcnosti stať ukrajinským občanom, naša legislatíva na to poskytuje cestu,” dodal. S otázkami na konkrétne podmienky nástupu, ako aj o prípadnej výške platu sa denník Plus JEDEN DEŇ obrátil priamo na ukrajinské veľvyslanectvo, ktoré však do uzávierky nezareagovalo.

Zdá sa však, že Ukrajina sa bojovníkov pokúša prilákať aj finančnou motiváciou. The Kyev Independent informoval, že záujemci dostanú rovnakú mzdu ako ich ukrajinskí kolegovia. Spomínaný portál tiež informoval, že vojaci si môžu zarobiť až 3 400 dolárov mesačne.

Podľa portálu aktuality.sk záujem bojovať za Ukrajinu už prejavili aj desiatky Slovákov. Ich žiadosť však musí schváliť prezidentka.Podľa portálu BBC.com mal ruský prezident Putin na zasadaní bezpečnostnej rady vyhlásiť, že zahraničným bojovníkom, ktorý sa budú chcieť dobrovoľne pridať na ruskú stranu, by to malo byť umožnené. Podľa medializovaných informácií by mohlo ísť predovšetkým o bojovníkov z Blízkeho východu.

ZÁBERY Z BOJOV NA UKRAJINE NÁJDETE V GALÉRII