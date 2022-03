Volanie, aby Ukrajina nedostávala vojenský materiál, nevedie k mieru ani k pokoju zbraní. Na sociálnej sieti to uviedla prezidentka SR Zuzana Čaputová.

Ako doplnila, je to síce ľudsky pochopiteľné, vo výsledku by to však neviedlo k mieru, iba k posilneniu pozície Ruska a k faktickému ovládnutiu Ukrajiny.

"Ukrajina by zostala teritóriom na ďalšie presadzovanie Putinových mocenských záujmov. Takáto situácia nie je v záujme Slovenska - naším záujmom je nemať za suseda niekoho, kto nevie, kde končia jeho hranice, niekoho, kto je schopný zabíjať civilistov v susednej krajine," povedala prezidentka. Dodala, že naším bytostným záujmom je mať na východnej hranici stabilného suseda, ktorý si ctí európske hodnoty a mierové spolužitie medzi národmi.

Kto si úprimne želá mier, volá podľa slov prezidentky po okamžitom odchode ruských vojsk z Ukrajiny. Pomoc Ukrajine je, ako tvrdí, pomocou nevinným trpiacim ľuďom a je našou ľudskou povinnosťou. Vladimir Putin podľa prezidentky vojnu vyvolal a on ju aj môže jedným rozhodnutím ukončiť.

Článok pokračuje na ďalšej strane>>>>>