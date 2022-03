Ako hodnotíte súčasnú pomoc zo strany štátu? V čom vám pomohol a v čom naopak pociťujete nedostatky?

- Čo sa týka koordinácie záchytného tábora, obci už odpadlo veľmi veľa povinností. Štát na seba prevzal povinnosti v rámci záchranných a bezpečnostných zložiek a to či už hovoríme o armáde, polícii alebo hasičskom zbore. Ďalej sú to prednostovia okresných úradov, odbory krízového riadenia, ktoré sú priamo koordinátormi záchytného tábora, takže mne ako starostke odpadli povinnosti zabezpečovať celý chod. Už nemusím zabezpečovať objednávanie autobusov alebo rozdeľovanie ľudí, toto všetko prevzal štát. Na sobotnom stretnutí s premiérom som deklarovala svoju požiadavku, ktorou je vyfinancovanie všetkých nákladov týkajúcich sa stravovania, elektrickej energie, vody, tepla, vývozu komunálneho odpadu a ďalších vecí, ktoré súvisia s prevádzkou tábora. Dohodli sme sa na určitých pravidlách aj systéme financovania. Počítam s tým, že od budúceho týždňa by to mohlo fungovať.

Ako to vyzerá dva týždne od vypuknutia vojny?

- Utečencov neubúda, stále ich je od denne od 1 800 do 2 100. Zatiaľ však nepozorujeme nejaký väčší nápor. Ráno ich zvyčajne príde trošku menej, ale od obeda do polnoci prichádzajú ďalší a ďalší.

Ovplyvňuje to nejako bežný život obce?

- Všetko sa snažíme zorganizovať tak, aby sme čo najmenej zasiahli do života obyvateľov obce, aby čo najmenej pocítili, že je nejaký obrovský ruch a že prichádza takéto množstvo ľudí. Taktiež je veľmi výhodne zvolené miesto, kde bol postavený záchytný tábor. Nie je úplne uprostred obce, vrchná časť absolútne nevidí, že by sa niečo dialo, alebo že by tam bolo veľa ľudí. Máme aj sídlisko, kde je infraštruktúra, školy, zdravotné stredisko, záchranka, lekáreň, pošta, obchody – v tej časti je už úplný pokoj. V dolnej časti obce, ktorá vedie až k hraničnému priechodu, býva trošku rušnejšie. Je to tým, že tam stále prechádzajú autá. Ľudia vidia a pociťujú hluk z áut.

Bolo to také pokojné od začiatku?

- Prvý a druhý deň po vyhlásení mimoriadnej situácie začali prichádzať prvé mamičky s deťmi už o polnoci, s čím sme vôbec nepočítali. Akurát na hraniciach nás upozornili, že prichádza skupina mamičiek a čakajú vonku, kde je veľká zima. Prišli tiež detičky, ktoré čakali veľmi dlho na príbuzných, pokiaľ si pre nich prišli z Poľska alebo z Čiech a Rakúska. Všetci Ubľania sa narýchlo poobliekali, bežali sme otvoriť obradnú sieň. Policajti nám pomohli, dali nám ležadlá pre mamičky s deťmi a do rána sme boli s nimi. Ráno sme im pripravili raňajky, ale videli sme, že prichádzajú ďalší a ďalší ľudia, tak sme presťahovali tábor do telocvične základnej školy.

