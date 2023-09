„Obidve sú nešťastím ktorejkoľvek krajiny, nielen Slovenska – aj korupcia, aj LGBTI+. Sú to pliagy, ktoré ničia krajinu. Ktorúkoľvek,“ vyhŕkol Majerský na moderátora markizáckej relácie Na telo s tým, že „aj korupcia, aj LGBTI+ môžu zlikvidovať národ ako taký.“ Jeho ostré vyjadrenie vyvolalo naprieč politickým spektrom vlnu kritiky. Branislav Gröhling z liberálnej SaS vyzval Majerského, aby sa verejne ospravedlnil. „Pliagou je jedine konanie politikov, ktorí sa nevedia budovať inak, ako útočením na niekoho. Za Mečiara na Čechov. Za Slotu na Maďarov. Teraz zas na LGBT menšinu a na Západ.“

Výrok Majerského nenechal chladného ani predsedu progresívcov Michala Šimečku: „Žiaden, absolútne žiaden politik si nesmie dovoliť nazývať akúkoľvek skupinu ľudí pliagou. Ani LGBTI ľudí, ani nikoho iného. Je to absolútne neakceptovateľné a očakávam od pána Majerského, že sa za toto vyjadrenie ospravedlní.“

Vystúpenie šéfa kresťanských demokratov má mať svoju dohru na Generálnej prokuratúre SR. Mimovládna organizácia Inštitút pre ľudské práva (IĽP) v pondelok (4.9.) avizovala, že podáva na Majerského trestné oznámenie. „Šírenie nenávisti je pliaga. Politici a političky, ktoré rozdeľujú spoločnosť, aby získali moc sú pliaga,“ povedal v oficiálnom vyhlásení riaditeľ IĽP Peter Weisenbacher. Dodal, že „nie je to ani rok od teroristického útoku, pri ktorom zahynuli dvaja LGBT ľudia a zdanlivo slušní politici hovoria veci, ktoré by mohol podpísať aj vrah zo Zámockej.“ Podľa Weisenbachera ospravedlnenie nestačí a Majerský by mal seriózne zvážiť stiahnutie kandidatúry.

Politológ Miroslav Řádek pre Plus JEDEN DEŇ situáciu komentoval, že expresívnejším vyjadrením sa Majerský snažil zapáčiť tzv. tvrdším veriacim: „Vo vypätej časti kampane sa skrátka stáva, že niektorý z politikov, na prekvapenie obecenstva, povie niečo, čo by sa neočakávalo.“ Jedným dychom dodáva, že si osobne nemyslí, že by KDH výrok Majerského obzvlášť uškodil. Na Slovensku máme v téme práv LGBTI+ menšiny paritu. Časť obyvateľstva bude silne pobúrená, no časť dá Majerskému za pravdu. Na mieste je skôr otázka, ako Majerskému ublíži trestné oznámenie od IĽP? Už len doplníme, že šéf hnutia, ktoré má na Slovensku bohatú tradíciu, na výzvy na ospravedlnenie reagoval. „Keď som použil slovo ‚nešťastie′ či ‚pliaga‘, mal som na mysli ideológiu, vonkoncom nie konkrétnych ľudí. Toto nedorozumenie ma mrzí a ospravedlňujem sa, ak bolo nesprávne pochopené, resp. ak som sa tým niekoho dotkol,” uviedol okrem iného v obsiahlom statuse Majerský.

Pripomíname, že v minulosti šéf KDH kritizoval aj Vladimíra Lengvarského (nom. OĽaNO) , za to, že ako vtedajší minister zdravotníctva krátko pred odchodom z funkcie zaviedol a podpísal medicínske štandardy pre transrodových ľudí. „Je to ďalší krok k tomu, aby sme si pohlavie mohli meniť nie podľa skutočnosti, ale podľa pocitu," upozornil Majerský ešte v marci tohto roku. Viac si pozrite v pripojenom videu.

Prečítajte si tiež: