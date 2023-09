“Šírenie nenávisti je pliaga. Politici, ktorí rozdeľujú spoločnosť, aby získali moc, sú pliaga. Nie je to ani rok od teroristického útoku, pri ktorom zahynuli dvaja LGBT ľudia a zdanlivo slušní politici hovoria veci, ktoré by mohol podpísať aj vrah zo Zámockej. Treba si to pamätať 30. septembra a voliť strany, ktoré sú demokratické a rešpektujú ľudské práva," vyhlásil riaditeľ IĽP Peter Weisenbacher.

Doplnil, že homofóbia je nedemokratická a to, na ktorej strane je KDH, je už jasné. Politici vyzývali Majerského k ospravedlneniu, no podľa koordinátorky Duhového Slovenska n.o. Zuzany Slamenej to nestačí.

„Vyzývame Majerského, aby stiahol svoju kandidatúru v nadchádzajúcich parlamentných voľbách. Zároveň vyzývame ostatné kresťanské organizácie, aby sa od takýchto výrokov verejne dištancovali. LGBT ľudí a zástancov ľudských práv zasa prosím, aby nepodľahli takýmto útokom na naše emócie a identity, ktorých môže v predvolebnom období pribúdať, ale použili svoje rozhorčenie na motivovanie iných, aby išli voliť a volili uvážene," uzavrela Slamená.

Gröhling vyzval Majerského na ospravedlnenie

Podpredseda strany Sloboda a Solidarita (SaS) Branislav Gröhling v nedeľu 3. septembra požiadal predsedu Kresťanskodemokratického hnutia Milana Majerského, aby sa ospravedlnil LGBTI komunite. Informovala o tom strana SaS.

„Týmto vyhlásením pán Majerský urazil nielen všetkých LGBTI ľudí na Slovensku, ale aj ich rodiny a priateľov. Povedať, že LGBTI komunita ničí krajinu rovnako ako korupcia, je absolútne neprijateľné," uviedol Gröhling s tým, že členovia LGBTI komunity žijú medzi nami, pracujú, podnikajú, platia dane a odvody, zveľaďujú svoje okolie a starajú sa o svojich blízkych. „Korupcia je zásadným problémom Slovenska, pretože rozleptáva spoločnosť, znižuje životnú úroveň a stojí nás zdravie a životy ľudí," uzavrel Gröhling.

Podľa šéfa KDH boli jeho slová zle pochopené

Majerský sa ešte v ten večer ospravedlnil prostredníctvom príspevku na sociálnej sieti. Ako vysvetlil, má úctu ku každému človeku a mrzí ho, ak bolo jeho vyjadrenie zle pochopené. „V odpovediach na divácke otázky som dnes na Markíze v rýchlosti použil nevhodné slová a je mi to ľúto," vyhlásil Majerský s tým, že dôstojnosť každého človeka je v KDH základnou hodnotou.

„Pri zjednodušenej otázke, či je väčšou hrozbou korupcia alebo LGBTI, som si v tom momente predstavil tému registrovaných partnerstiev resp. manželstiev a pochopil som to tak, že k nej otázka smerovala," vysvetlil Majerský a uzavrel s tým, že v KDH nemôžu súhlasiť s registrovanými partnerstvami a ich ustanovením na úroveň manželstva muža a ženy.

Manželstvo muža a ženy má podľa Majerského výsadné postavenie v spoločnosti, lebo jeho predpokladom sú deti, a tým pádom prežitie národa.

