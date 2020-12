Koncom minulého tisícročia sa pri boji o TV Markíza vraj Rusko bál o svoj život. Preto podľa jeho slov zašiel za mafiánskym bossom všetkých bossov Mikulášom Černákom. Prišiel si k nemu údajne overiť, či Ruskova spoločníčka Sylvia Volzová nepripravuje na neho fyzické napadnutie, či dokonca likvidáciu. Podľa obžaloby si ale práve on objednal u Černáka vraždu Volzovej.

Ruskovi sa vtedy napokon nič nestalo a onedlho na to dokonca vstúpil do politiky so stranou ANO, vďaka čomu sa stal aj ministrom hospodárstva. Oveľa horšie to s ním dopadlo, keď bol v roku 2005 predvolaný na políciu kvôli možnému podvodu. V novembri 2005, teda pár mesiacov po skončení vo funkcii ministra, obletela Slovensko správa, že Rusko si nešťastne prestrelil nohu. „Snažil sa vyčistiť poľovné zbrane. Nešťastnou náhodou ho rana z guľovnice zasiahla do nohy,“ povedala vtedy hovorkyňa ANO Magda Krasulová.

Exminister prišiel s pravdou von až v roku 2019, kedy vo svojej knihe "Markíza, politika a mafia" opísal, ako to v skutočnosti bolo. V roku 2005 bol predvolaný kvôli istej zmenke na generálnu prokuratúru. „Dvakrát som ten výsluch odložil, dvakrát som sa vyhovoril. Raz na chorobu,“ píše Rusko. Potom mu mal prokurátor zavolať a vyzvať ho, aby sa na ďalší termín dostavil, lebo sa to bude riešiť inak.

„Deň pred výsluchom som nespal ani minútu. Čierna noc prináša čierne myšlienky. Vybral som takú menšiu „babskú“ guľovnicu malého kalibru. Intuitívne som siahol práve po nej, narýchlo odhadujúc, že účel ľahko splní, a pritom nezanechá ani veľkú ranu. Dnes ma nedostanete, pomyslel som si v duchu a takmer s radosťou som stlačil spúšť,“ uviedol Rusko v knihe na pravú mieru to, ako a prečo sa postrelil.