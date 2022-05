Politická jar vlani bola riadne horúca! Po vládnej kríze vypukol ďalší politický súboj, bitka o moc bola v najmenšej koaličnej strane Za ľudí. Predsedníčka Veronika Remišová (45) a vtedajšia podpredsedníčka Mária Kolíková (47) sa navzájom nešetrili a cez médiá si posielali odkazy, z ktorých by sa mohli učiť aj Sulík s Matovičom.

Idyla v strane Za ľudí prestala panovať prakticky okamžite po voľbách vo februári 2020. Po slabom výsledku a zdravotných problémoch predčasne skončil v politike zakladateľ strany Andrej Kiska. Funkciu po ňom prevzala Veronika Remišová, ktorá v súboji o kreslo predsedu porazila Miroslava Kollára.

Netrvalo však dlho a členovia Za ľudí boli s jej prácou značne nespokojní. Škrípať to začalo najmä medzi šéfkou strany a podpredsedníčkou Máriou Kolíkovou. Prvý konflikt nastal počas obrovskej vládnej krízy v marci 2021. Vtedy ministerka spravodlivosti Kolíková demonštratívne podala demisiu, aby donútila odísť z funkcie vtedajšieho premiéra Igora Matoviča (49).

Šéf OĽaNO jej tento krok nezabudol. Verejne ju kritizoval za funkciu štátnej tajomníčky počas vlády Smeru-SD a vinu jej kládol aj pre kauzy spojené s firmami jej brata. Toto vraj spôsobilo výbuch vnútri Za ľudí.

Členovia strany Veronike Remišovej vyčítali, že sa svojej kolegyne takmer nezastala. Naopak, predsedníčka strany rebelku a jej podporovateľov kritizovala za to, že je pre nich „prijateľným rizikom“ pád vlády a s tým spojené predčasné voľby.

Netrvalo dlho a obidve političky začali na seba útočiť aj verejne. Výsledky „vojny“ sa dostavili prakticky okamžite. Strana začala strácať nielen členov, ale aj preferencie. Skupina okolo Márie Kolíkovej žiadala mimoriadny snem, na ktorom chcela riešiť prudký pokles popularity a zvoliť nové vedenie.

Šéfka Veronika Remišová však trvala na neformálnych rokovaniach na chate, zároveň verejne odkazovala súperke, aby nerozbila stranu a neočierňovala kolegov. Už v lete 2021 sa Za ľudí pohybovali tesne na hranici zvoliteľnosti do parlamentu. Ani snem, ani posedenia na chate sa nakoniec neuskutočnili a zmier nepriniesli ani neformálne rokovania špičiek strany v Piešťanoch.

Zlom nastal až v septembri 2021, keď sa spor skončil odchodom Márie Kolíkovej a šiestich poslancov zo strany. Všetci svorne oznámili následnú spoluprácu s liberálnou SaS a vstúpili do jej poslaneckého klubu. Naopak, klub Za ľudí v Národnej rade zanikol, keďže v ňom ostali len štyria poslanci.

Mária Kolíková, Veronika Remišová Zdroj: TASR

Napriek tomu, že vzťah Remišovej a Kolíkovej totálne stroskotal, obidve dnes spolu dokážu fungovať ako stabilné členky vlády. Šéfka Za ľudí sa so straníckymi kolegami pripravuje na komunálne voľby, počas ktorých sa neplánuje spájať so žiadnym ďalším hnutím, aj keď preferencie má strana dlhodobo pod tromi percentami.

„Strana Za ľudí mala programový snem, kde delegáti podporili kandidátov na primátorov a na župana. V strane máme mnoho šikovných ľudí, ktorí sa angažujú v regiónoch,“ prezradila plány líderka Remišová.

Mária Kolíková po kauze a „prestupe“ neprišla o post ministerky spravodlivosti a momentálne si užíva plnú politickú podporu od šéfa SaS Richarda Sulíka (54). Po odchode zo strany Za ľudí tvrdila, že s liberálmi budú len partnermi a ona povedie novú platformu s názvom Za spravodlivé Slovensko. Na aprílovom kongrese SaS však vyhlásila, že má záujem vstúpiť do Sulíkovej strany. Či na tom stále trvá, nie je známe, na otázku Plus JEDEN DEŇ ministerka do uzávierky nereagovala.

Pri pohľade na zničenú stranu Za ľudí sa natíska otázka, kto je s odstupom času víťazom politického boja medzi Remišovou a Kolíkovou. Podľa politológa Radoslava Štefančíka ťahá za dlhší koniec jednoznačne ministerka spravodlivosti.

„Sedí totiž na stoličke, ktorá jej podľa koaličnej zmluvy nepatrí, naopak, strana Za ľudí má o jedného ministra menej, hoci koaličná zmluva hovorí, že táto strana by mala mať ministerské kreslá dve,“ zdôrazňuje odborník.

Otázna je však budúcnosť oboch političiek. „Remišovej politická budúcnosť bude závisieť od toho, ku komu sa pridá na kandidátke. Ak pôjde strana samostatne do volieb, Remišová si už môže strihať meter. Lenže môže to zahrať na zatúlané dievčatko a ponúknuť sa Matovičovi na zoznam nezávislých osobností. A miesto by mohla mať isté,“ myslí si Štefančík.

