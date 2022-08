Zamilovaný párik si aj tento rok doprial chvíľku oddychu. "Pekné letné dni, veľa pohody všetkým ľuďom a celému Slovensku," napísala prezidentka k zverejnenej fotografii na sociálnej sieti. Denník Plus JEDEN DEŇ "vypátral" aj to, kde si zaľúbenci dopriali vytúžené chvíle pokoja.

Je zaujímavé, že samotný Rizman v nedávnom rozhovore prezradil, že byť partnerom prezidentky je pre neho za určitých okolností dokonca obmedzujúce. "Ľudia si myslia, že mám auto so šoférom, ochranku, sekretárku, ktorá rieši moju agendu. Nič také nie je. Ja nepoberám žiadnu rentu a popravde je to z hľadiska môjho biznisu dokonca obmedzujúce," ozrejmil.

"Nemôžem robiť množstvo vecí, pretože nie sú vhodné pre partnera prezidentky," priznáva Rizman. "Náhodou som sa napríklad dozvedel, že by som nemal hrať loto, pretože je tam ustanovenie o zamedzení prania špinavých peňazí. (Smiech.) Takže od takýchto drobností až po to, že nie je vhodné, aby som vstupoval do komunikácie s niekým, nad kým má pani prezidentka výkonnú moc. Sú to ministri, poslanci..." vysvetlil ďalej Rizman.

