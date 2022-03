Rizman hneď v úvode rozhovoru pre magazín Šarm prezrádza, že v súčasnosti si na živobytie zarába, ako živnostník. "Som na voľnej nohe, živnostník. Mám viacero klientov, ktorí pôsobia v politickej alebo environmentálnej oblasti, napríklad Slovenskú klimatickú iniciatívu alebo iniciatívu Budovy pre budúcnosť," vysvetľuje s tým, že ide o organizácie, ktoré sa snažia, aby sa klimatická téma stala jednou z centrálnych. "Pomáham im odkomunikovať tému smerom k médiám, politikom, pripraviť im materiály, ktoré budú zrozumiteľné pre všetkých. Toto ma živí."

Jedným dychom zároveň dodáva, že byť partnerom prezidentky je pre neho za určitých okolností dokonca obmedzujúce. "Ľudia si myslia, že mám auto so šoférom, ochranku, sekretárku, ktorá rieši moju agendu. Nič také nie je. Ja nepoberám žiadnu rentu a popravde je to z hľadiska môjho biznisu dokonca obmedzujúce," vyhlásil Rizman. "Nemôžem robiť množstvo vecí, pretože nie sú vhodné pre partnera prezidentky. Náhodou som sa napríklad dozvedel, že by som nemal hrať loto, pretože je tam ustanovenie o zamedzení prania špinavých peňazí. (Smiech.) Takže od takýchto drobností až po to, že nie je vhodné, aby som vstupoval do komunikácie s niekým, nad kým má pani prezidentka výkonnú moc. Sú to ministri, poslanci..."

Rizman sa počas rozhovoru vyjadril aj k rastúcej vlne agresivity v spojitosti so slovenskou politikou. Pričom nad vysokou mierou hejtu sa podľa jeho slov človeku niekedy zastavuje rozum. "Mňa napríklad zaskočila aj teória o tom, ako naši ústavní činitelia pijú deťom krv. Niekedy ľudia naozaj šíria šialenosti. Tiež obvinenia z toho, že pani prezidentka je vlastizradkyňa, agentka cudzej moci a iné výmysly budú mať možnosť tí ľudia vysvetľovať na súdoch," povedal s dôvetkom, že ich nikto nevystraší natoľko, aby sa aktívne nebránili. "Pani prezidentka už rieši veci so svojím tímom a ja už som podal niekoľko trestných oznámení. Boli ľudia, ktorí tvrdili, že som zlodej, čo je už za hranicou, ktorú som ochotný akceptovať," dodáva Rizman odhodlane.

Partner prezidentky však zároveň priznáva, že samotná Čaputová znáša hejt oveľa lepšie, ako on. "Tieto veci zvláda ľahšie ako ja, som výbušnejší, prchkejší, ako muž niektoré veci beriem viac silovo. Ešte sa vrátim k útokom... Za čiarou sú veci, ktoré chodia deťom. A tam sme urobili naozaj veľké opatrenia, tvrdé kroky, to nebudeme akceptovať. Niekto sa prepočítal, ak si myslel, že to zaberie," povedal.

V rámci rozhovoru bolo zjavné, že Rizmana dokážu popudiť aj vyjadrenia niektorých politikov vo vzťahu k dcére prezidentky. "Politici nech sa venujú prezidentke, ale zaťahovať do toho deti? To je úbohosť," skonŠtatoval. "Ema vtedy navyše nemala ani osemnásť. Obom dievčatám chodili rôzne vulgárne veci. Je tiež neprijateľné, aby cez ne niekto riešil odkazy pre pani prezidentku. Keď niekto niečo chce, nech si to vykomunikuje či už smerom k hlave štátu, alebo mne, ale cez deti je to úbohé," uzavrel.

