Poslankyňa Romana Tabák (Sme rodina) je členkou dvoch parlamentných výborov. Oba sa zaoberajú dianím v zahraničí, a preto sa spolu s ďalšími kolegami Martinom Čepčekom (nezaradený) a Mariánom Kérym (Smer-SD) vybrali na zahraničnú cestu do Belehradu.

Pre Romanu Tabák to nebola jej prvá zahraničná cesta: „Bola som už na zahraničnej ceste v Courcheveli, kde sme mali rokovanie s prezidentom Medzinárodnej lyžiarskej federáci.“ Počas návštevy Belehradu sa slovenská delegácia stretla a rokovala s ministrom zahraničných vecí Srbska Ivicom Ďačićom či predsedom národného zhromaždenia Vladimírom Orlićom. Ten ich podľa jej slov informoval o ťažkej situácii v Kosove, na čo Tabák zdôraznila, že „Srbsko má našu konštantnú podporu!“

Spýtali sme sa jej preto aj na postoje k smerovaniu Srbska a jeho ďalšej integrácii: „Podľa mňa by mohlo vstúpiť do Európskej únie, nie však do severoatlantickej aliancie.“ Tabak zároveň podporuje dlhodobú pozíciu Slovenska v otázke Kosova, ktoré neuznávame ako samostatný štát.

Okrem iného tiež rokovali o tom, aby insitné umenie zo slovenskej obce Kovačica bolo zapísané do zoznamu UNESCO. Ide o zahraničných Slovákov, ktorí sa z domovskej krajiny vysťahovali pred niekoľkými storočiami a dodnes žijú v niektorých oblastiach Vojvodiny na severe Srbska.

Poslankyňa mala jasnú odpoveď aj na našu otázku, v čom by sme si mali od Srbska zobrať inšpiráciu. Podľa nej sú to rázne politické rozhodnutia: „Je jednoducho potrebné niekedy buchnúť po stole a konať.“ Prezradila tiež, že v Srbsku sa im podarilo za minimálne jeden rok postaviť až tri nové nemocnice.

„Z celého mesta sa mi najviac pozdával Chrám sv. Sávu,“ povedala ďalej a spomenula aj umenie Zuzany Chalupovej a Martina Jánoša. Ako bývalá športovkyňa zároveň navštívila tenisové centrum Novaka Djokovića. Podľa vlastných slov sa v najbližšom období na ďalšiu zahraničnú cestu nechystá.