Politickí súperi si už nielen nadávajú! Na ohlasovanú tlačovku Smeru vtrhol Igor Matovič z hnutia OĽaNO a priatelia. V ťahanici kopol exministra vnútra Roberta Kaliňáka do hrude a sám dostal ranu do tváre. Môže tento incident ovplyvniť výsledky volieb?

Asi tri minúty po začiatku tlačovej konferencie zastalo na chodníku, za chrbátom politikov, auto s Matovičom. Z ampliónu sa ozvalo: „No čo páni, pozvali ste nás na verejnú tlačovú konferenciu, ne?“ Zo záznamov počuť, ako sa líder Smeru Robert Fico zhovára s kolegami, že prišiel Matovič.

Keďže jeho amplióny prehlušili tlačovku, bývalý minister vnútra Robert Kaliňák prišiel k autu a začal klopkať na okno. Keď sa niekto snažil vypnúť amplióny, Matovič otvoril dvere.

Vtedy sa mu prihovoril Kaliňák: „Prečo parkuješ na chodníku?“ Bývalý premiér mu nadával do mafiánov, Kaliňák sa mu snažil vziať mikrofón. Potom Matovič stratil nervy a kopol Kaliňáka do hrude. Vedľa stojaci kandidát za Smer, právnik Richard Glück, natiahol ľavú ruku a zasiahol – zrejme päsťou – Matoviča do tváre. Počuť bolestivé „au“ a vulgárne nadávky.

To sa však už rozhnevané strany snažil upokojiť mestský policajt. To sa mu aj celkom rýchlo podarilo a narušitelia odišli. Celý incident netrval ani osem minút.

Ako reagoval Fico?

Tlačovku na tému nelegálnej migrácie nakoniec Smer dokončil. Až potom sa videom na sociálnej sieti vyjadril aj Fico. „Musím sa zastať kolegov,“ povedal s tým, že len „urobili poriadok s Matovičom, ktorý prišiel provokovať“.

Podľa neho bývalý premiér a minister financií „dostal to, po čo si presne prišiel“. Dodal, že niekedy je „facka lepšia ako tridsať minút vyjednávania“ a je mu ľúto, že ju Matovič nedostal mokrou rukou, lebo „vtedy by to bola vodoliečba“.

Mohol dostať viac?

Matovič sa incidentom pochválil na sociálnej sieti, podľa jeho prívržencov sa len bránil. Poslanec Jozef Pročko tvrdí, že kandidáti Smeru napadli jeho straníckeho šéfa a preto podal trestné oznámenie z podozrenia zo spáchania prečinu útoku na verejného činiteľa.

Bezpečnostný analytik a bývalý šéf úrady pre ochranu ústavných činiteľov Juraj Zábojník hovorí, že podľa záznamu bol narušiteľom jednoznačne Matovič. „Veď ho najskôr upozorňovali,a by to nerobil. Keď neprestal, nečudujem sa, že niekomu tam rupli nervy,“ hodnotí situáciu. Dodáva, že pri pohľade na kopanec do hrude by sa možno neudržal ani on. Ranu rukou preto hodnotí ako primeranú. „Veď noha je silnejšia a môže viac ublížiť,“ podčiarkuje Zábojní. A Matovičovi odporúča, aby toľko neprovokoval. Aj voliči na to nie sú zvedaví, aj sa mu môže opäť stať, že ho niekto udrie. „A raz to môže mať aj nezvratné následky,“ varuje analytik.

Komu pribudnú percentá?

Ako túto bitku na ulici, pred Úradom vlády SR, hodnotia politológovia? Jozef Lenč hovorí, že Matovič už viackrát „narušil tlačovku Smeru“. „Matovičovi išlo o vzbudenie pozornosti, aby sa pred svojimi voličmi ukázal ako bojovník, ktorý holými rukami bráni Slovensko,“ číta politikov zámer politológ. OĽaNO sa aktuálne potáca nad hranicou zvoliteľnosti a podľa Lenča by mu tento incident mohol nahnať preferencie.

O tom však nie je presvedčený Miroslav Řádek. „Domnievam sa, že Smer porastie na 25 percent a OĽaNO to dovedie k piatim percentám,“ odhaduje. „V týchto voľbách ľudia očakávajú pokojnú situáciu a nechcú vidieť, ako sa politici bijú v parlamente. Nieto na ulici!“ zdôrazňuje Řádek.