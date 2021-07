Režim na hraniciach sa opäť mení. Osoby, ktoré vstupujú na územie SR a ktoré dostali prvú dávku vakcíny proti COVID-19 pred 9. júlom, už musia ísť do karantény.

Vyplýva to z uznesenia Ústavného súdu SR, ktoré v sobotu vyšlo v zbierke zákonov a je zverejnené na portáli právnych predpisov www.slov-lex.sk. Upozorňuje na to Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR.

"Ústavný súd zverejnením uznesenia pozastavil časť paragrafu 9 vyhlášky ÚVZ SR č. 231 o prechodnom ustanovení pre osoby po prvej dávke vakcíny, ktorú absolvovali do 9. júla. Pôvodne mohli ukončiť karanténu hneď v prvý deň po obdržaní negatívneho výsledku testu na COVID-19. Toto prechodné obdobie malo platiť do pondelka 2. augusta, zverejnením uznesenia Ústavného súdu SR však prestalo platiť už v sobotu,“ vysvetlil Marek Eliáš z komunikačného odboru ÚVZ SR.

"V súčasnosti teda tieto osoby po vstupe na Slovensko idú do domácej karantény s tým, že najskôr na piaty deň podstúpia PCR test. Ak je výsledok testu negatívny, karanténa sa im končí,“ dodal. Pripomenul, že ostatné opatrenia týkajúce sa režimu na hraniciach ostávajú v platnosti bez zmien.

Ústavný súd (ÚS) SR zverejnil opravné uznesenie vo štvrtok (29. 7.) na svojom webe, k nadobudnutiu platnosti bolo potrebné zverejnenie v zbierke zákonov. ÚS opravou pozastavil prvý odstavec paragrafu 9, týkajúci sa osôb, ktoré absolvovali prvú dávku vakcíny do 9. júla. Pôvodné uznesenie hovorilo o pozastavení celého paragrafu 9 spomínanej vyhlášky, čo by sa dotklo aj pendlerov a detí od 12 do 18 rokov. V prípade týchto skupín platia ustanovenia vyhlášky.

O pozastavení účinnosti časti vyhlášky ÚVZ SR, ktorou sa upravuje aktuálny režim na hraniciach, rozhodlo plénum ÚS v utorok (27. 7.). Vyhlášku napadla opozícia, jej návrh prijal súd na ďalšie konanie v celom rozsahu.

