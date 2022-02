Napätie na rusko-ukrajinských hraniciach znepokojuje tamojších obyvateľov, ale aj okolité krajiny ako nikdy predtým. Slovenskí politici jednoznačne vyjadrujú podporu východnému susedovi a odsudzujú akékoľvek násilie a útoky. No to, aké je žiť v krajine s hroziacim vojnovým konfliktom, si vieme len ťažko predstaviť. Denník Plus JEDEN DEŇ sa preto začiatkom februára išiel na vlastné oči presvedčiť do Kyjeva, aké sú pocity občanov Ukrajiny v ťažkých časoch. (Článok bol pripravený predtým, ako ruský prezident Putin vyslal vojská do Donbasu).

Vyostrená situácia na hraniciach nášho východného suseda sa zhoršuje prakticky každým dňom. Rusi pod vedením Vladimira Putina doteraz vehementne odmietali, že by na Ukrajinu plánovali zaútočiť. Európske a svetové mocnosti vyjadrujú na diaľku svoju podporu prezidentovi Ukrajiny Volodymyrovi Zelenskému. Súdržní sa snažia byť aj samotní občania Ukrajiny. Dôkazom je pochod za jednotu krajiny, ktorý sa konal za účasti asi 5 000 ľudí 5. februára v Charkove, ktorý leží na severovýchode našich východných susedov, tesne pri hranici s Ruskom. Ku Charkovu ako takému sa koncom januára v rozhovore pre The Washington Post vyjadril aj ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj, keď nevylúčil ruskú okupáciu Charkova v hroziacom konflikte.

Ozbrojený konflikt na východe Ukrajiny sa začal po anexii Krymu na jar 2014. Mnohí občania na otázku, či sa neboja rozpútania vojny s Ruskom, odpovedajú, že tá trvá už osem rokov. Pamätajú na to aj priamo v Kyjeve, kde v centre stojí pomník na pamiatku vojakov, ktorí padli v bojoch na Donbase. Na hlavnom námestí Kyjeva Majdane stojí stan demonštrantov. Aktivisti protestujú proti zákonu o zvyšovaní daní pre živnostníkov. Nič iné, čo by naznačovalo strach z nepokojov na Ukrajine, sme však nenašli. Nezaznamenali sme ani zvýšený počet vojakov či vojenskú techniku, ktorá by mala brániť mesto v prípade útoku.

Ukrajina v napätej situácii v konflikte s Ruskom. Na snímke mesto Černihiv blízko hraníc s Bieloruskom. Zdroj: JÚLIUS DUBRAVAY

Gastro prevádzky v centre mesta sú však poloprázdne a dôvodom je nielen pandémia koronavírusu, hovorí čašníčka Olena, ktorá pracuje v tradičnej ukrajinskej reštaurácii. Počet zahraničných turistov v ich podniku v poslednom čase výrazne klesol. „Cudzinci zrejme nechcú ísť do krajiny, kde by sa mohla začať vojna. Osobne si nemyslím, že by k tomu došlo, ale každý deň hovoria o tom v televízii,“ popisuje situáciu. Navyše mnohí v Kyjeve sú voči turistom z Ruska opatrní. „U nás boli návštevníci, občania Ruska, ktorých odmietli pustiť do iných reštaurácií, odmietli ich obslúžiť... a takých prípadov bolo viacero,“ hovorí čašnícka.

