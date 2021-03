Od parlamentných volieb, ktoré v slovenskej politike spôsobili malú revolúciu, uplynul rok. Expremiérka Iveta Radičová v rozhovore pre Plus JEDEN DEŇ prehovorila aj o tom, čo Slovensko za ten čas posunulo, čo ho ešte čaká, ale aj o spore medzi premiérom Igorom Matovičom (47) a ministrom hospodárstva Richardom Sulíkom (53).

V článku sa dočítate:

Nekompromisné hodnotenie súčasnej vládnej koalície

Ako si expremiérka spomína na začiatky Igora Matoviča

O zákulisných hrách v politike

Detailný pohľad na spor medzi Richardom Sulíkom a Igorom Matovičom

Názor na Sulíkovú ponuku o prevzatí rezortu zdravotníctva

Prekvapivé hodnotenie ministra zdravotníctva Mareka Krajčího

Prečo Slováci čoraz častejšie odmietajú dodržiavanie protipandemických opatreníAké dopady so sebou prináša vymenovania Daniela Lipšica na post šéfa špeciálnej prokuratúry

Od parlamentných volieb uplynul rok. Ako by ste ako expremiérka hodnotili súčasnú vládu?

Treba povedať, že zažívame najťažšiu krízu od vojny a pandémia zasiahla väčšinu krajín sveta. S výnimkou niekoľkých krajín, ktoré čelili napríklad epidémii SARS a tie skúsenosti mohli využiť v súčasnej situácii, je to pre vlády niečo, s čím doteraz nemali skúsenosti. Žiaľ, tá naša sa dostala do situácie, keď je podľa výskumu väčšina obyvateľov Slovenska presvedčená, že protipandemické opatrenia spôsobujú väčšie ekonomické škody, ako sú ich zdravotné benefity.

Vy sa s tým názorom stotožňujete?

Mnohí to takto prežívajú. Kým v prvej vlne väčšina Slovákov uprednostňovala potrebu opatrení bez ohľadu na ekonomické dosahy, teraz to už tak nie je. Opatrenia jednoducho doľahli na náš každodenný život a mnohých ohrozujú existenčne. Na druhej strane je však počet infikovaných veľmi vysoký a sme v najhoršej situácii na svete v počte úmrtí či hospitalizácií.

Iveta Radičová Zdroj: MATEJ KALINA

Igor Matovič sa do parlamentu dostal na kandidátke SaS a už v čase vášho premiérovania bol veľmi vizuálnym politikom. Často bol však nelichotivo označovaný za šaša, ako ste ho vnímali vy?

Pána Matoviča som poznala ešte pred rokom 2010. Vždy bol autentický v svojej protikorupčnej agende. Stalo sa však aj to, že po odhlasovaní programového vyhlásenia vlády prišiel s požiadavkou asi 100 bodov na dodatočné zakomponovanie. To už v podobe, v akej si to predstavoval, nebolo možné. Nakoniec sme predsa len našli kompromisné riešenie.

Takže premiéra si pamätáte ako muža kompromisu?

Tak ako dnes, rovnako aj v minulosti bol konfrontačný až konfliktný. No v niektorých prípadoch bol schopný dohody.

Mnoho Slovákov vníma konflikt medzi premiérom Igorom Matovičom a ministrom hospodárstva Richardom Sulíkom veľmi intenzívne. Kým však preferencie premiéra klesajú, tie Sulíkove paradoxne rastú. Z toho ako poznáte Richarda Sulíka vy – skutočne je takým pokojným a rozvážnym politikom alebo tiež podlieha emóciám?

Zásadnejší ako spor medzi týmito dvoma pánmi je spor o obsahovej podobe pandemických a ekonomických opatrení, ktorý sa týka celej koalície. Sú tu obsahové rozdiely v postojoch viacerých členov vlády a tie sú viditeľné cez spory medzi Matovičom a Sulíkom či Remišovou, ale aj medzi Kollárom a ostatnými členmi koalície. Samotný spor Matovič vs. Sulík je iba povrchom hlbšieho sporu o charaktere štátu.

Dosť výrazným povrchom… Matovič nazval Sulíka idiotom a vyzval ho na odstúpenie.

