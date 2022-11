Protestujúci lekári dohnali Lengvarského k RÁZNEMU kroku: Do nemocníc nechal rozposlať list! ×

Minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský (nominant OĽANO) poslal do nemocníc list k aktuálnej situácii v zdravotníctve. Pre TASR to potvrdila hovorkyňa rezortu Petra Lániková. Minister v liste, ktorý má TASR k dispozícii, vysvetľuje postoj vlády, približuje tiež výsledky posledného rokovania s Lekárskym odborovým združením (LOZ) a deklaruje snahu dohodnúť sa. Na rozposlanie listu do nemocníc upozornil Denník N.