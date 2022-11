Odborári považujú návrh vášho memoranda len za prázdne sľuby a tvrdia, že nerieši ich požiadavky. Čo vy na to?

- Memorandum a termíny, ktoré sú pri jednotlivých úlohách, vnímame ako dohodnuté, pretože bolo niekoľko stretnutí vrátane dvoch vypočutí na zdravotníckom výbore. Čakáme ešte na oficiálnu odpoveď LOZ, v čom zhoda nie je a podľa toho sa budeme snažiť rokovať ďalej tak, aby to memorandum spĺňalo ich požiadavky.

V čom konkrétne je stále problém?

- To, čo mohlo byť splnené rýchlo, to aj bolo. Navýšili sa platy sestier, platy lekárov. Tam je problém, pretože LOZ má trochu iné predstavy o výške platov. Dohodli sme sa s ministrom financií, že budú započítavané roky praxe nielen pre lekárov a sestry, ale aj pre ostatný zdravotnícky personál – záchranári, praktické sestry, sanitári, laboranti atď. tých povolaní je 25. Všetky tie ostatné veci sú legislatívne náročnejšie. My sme na tom začali robiť už pred memorandom. Dobre vieme, že máme nedostatok personálu, že treba zjednodušiť vzdelávanie lekárov, že treba dofinancovať nemocnice, že je potrebné navýšiť počet študentov na lekárskych fakultách. Tie veci sa už diali predtým a komplexne do seba zapadajú. Nedá sa povedať, že jeden bod sa dá vyriešiť jedným dátumom, hoci sú dohodnuté.

Prečo teda lekári stále nie sú spokojní? Kde to viazne?

- Musíme sa ešte stretnúť. Ja vnímam to , čo bolo aj medializované, že je tam príliš veľa subjektov, ktoré majú byť pod memorandom podpísané. Ak to chceme spraviť tak, ako v roku 2011, keď sa podpisovalo memorandum medzi vládou, pani premiérkou Radičovou a LOZ, tak z toho memoranda sa nesplnilo nič. Veľa vecí sme splnili teraz, vrátane zarátavania rokov praxe a chceme pokračovať ďalej. Situáciu v zdravotníctve vnímame ako nie veľmi dobrú a požiadavky LOZ sú v podstate legitímne, len asi každá strana má teraz inú predstavu o tom, ako by sa mali splniť. V čom sa nezhodneme je otázka platov, ale v súčasnosti rozpočet väčšie možnosti nedáva. Budeme sa ešte snažiť rokovať s ministerstvom financií, ale všetci vieme, aká tu je situácia – inflačná kríza, energetická kríza, vojna na Ukrajine. Ale nemyslím si, že na tomto bode by to malo padnúť. Valorizačný mechanizmus tu je, to znamená, že platy budú navyšované v ďalších rokoch.

Čiže najväčším problémom zostávajú platy?

- Takto to vnímame, ale, ako som povedal, pri dobrom financovaní nemocníc sa aj táto otázka dá vyriešiť.

Na snímke predseda Lekárskeho odborového združenia (LOZ) Peter Visolajský počas podania výpovedí lekárov v Univerzitnej nemocnici Bratislava (UNB) 29. septembra 2022 v Bratislave. FOTO TASR - Jakub Kotian Zdroj: Jakub Kotian

Podľa vás sú platy lekárov dosť vysoké?

- Samozrejme, že nikto nie je spokojný so svojim platom. Nemocnice vychádzajú z toho, čo reálne môžu rozdať. V súčasnosti dávajú viac ako 80 percent na platy svojich zamestnancov, čo, samozrejme, neumožňuje ich ďalší rozvoj. Na projekty, ktoré by sa mohli robiť, už nie sú peniaze. Osobne si myslím, že by bolo nezodpovedné povedať: dobre, tak ja ako minister chcem teraz pre lekárov násobne viac, ktoré požaduje LOZ. Myslím si, že to, čo bolo vyrokované a schválené zákonom, je asi maximum, aké sa spraviť dá.

Sme však v stave, že vyše 2100 lekárom stále plynú výpovedné lehoty, ktoré uplynú 1. decembra. Čo sa stane potom?

- Keby som chcel byť vtipný, tak poviem, že to zaujíma aj mňa, ako sa to skončí. Ale teraz vážne: sú dve možnosti. Prvá je, že dôjde k dohode, výpovede sa stiahnu a bude sa pokračovať v štandardnom poskytovaní zdravotnej starostlivosti. Druhá možnosť je, že lekári výpovede nestiahnu. Zatiaľ výpovede stiahli len v desiatkach, nie je to žiadne veľké číslo. Pokiaľ nedôjde k dohode, čo pevne verím, že dôjde, uvidíme to až koncom novembra. Situáciu žiadnym spôsobom nepodceňujeme. Už teraz žiadame od nemocníc informácie, akým spôsobom bude poskytovaná zdravotná starostlivosť. Urgentná zdravotná starostlivosť musí byť poskytovaná, tie ďalšie scenáre sa budú odvíjať od jednotlivých regiónov a nemocniciach a možnosti iných nemocníc tú situáciu riešiť. Pokiaľ viem, tie výpovede sú vo veľkej väčšine iba v štátnych nemocniciach. V neštátnom sektore sú výpovede minimálne. Budeme sa snažiť v jednotlivých regiónoch to dohodnúť tak, aby pacient bol ohrozený čo najmenej, resp. vôbec. Samozrejme nevylučujem to, že znova sa budú predlžovať čakacie lehoty na plánované výkony, ale stále verím tomu, že základná zdravotná starostlivosť bude zachovaná.

