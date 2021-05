Ambiciózny plán prezradil Valášek na dnešnom brífingu. „V roku 2019 bolo zamietnutých 11-tisíc žiadostí rodičov o miesto dieťaťa v škôlke,“ uviedla členka PS Simona Petrík. V roku 2020 to bolo podľa nej až okolo 18-tisíc zamietnutých žiadostí a problém, ako tvrdí, môže s nedostatkom kapacít nastať aj tento rok. Poukázala na to, že Slovensko sa borí s nedostatkom miest v materských školách už viac ako 12 rokov. Problém sa podľa nej nevyrieši len výstavbou nových budov. Druhým problémom je, ako tvrdí, dlhodobo neriešená raná starostlivosť o deti vo veku do troch rokov.

„Náš návrh na zavedenie detských skupín do zákona by efektívne riešil obe situácie. Ide o lacnejšiu, flexibilnejšiu a dostupnejšiu alternatívu jaslí a škôlok, ktorá vie pomerne rýchlo rozšíriť ponuku dostupnosti služieb pre deti v podstate od nula do šiestich rokov, respektíve do veku, keď majú deti nastúpiť na povinnú školskú dochádzku,“ vyhlásila Petrík. Ako ďalej vysvetlila, detské skupiny sú forma starostlivosti o deti, ktorá sa môže realizovať aj inde ako v jasliach či materských školách, a je predpoklad, že na to budú využité už existujúce priestory.

Na fotke je Simona Petrík počas minulého volebného obdobia. Zdroj: TONY ŠTEFUNKO

Detské skupiny by mohli byť podľa Petrík zriadené napríklad v priestoroch zamestnávateľa alebo by ich mohli zriaďovať obce, mestá, cirkvi, vysoké a stredné školy, nadácie a občianske združenia. „Detskú skupinu si však za splnenia potrebných hygienických a pedagogických podmienok môžu založiť aj napríklad mamy na rodičovskej dovolenke, ktoré na to budú mať vhodné priestory a odbornú spôsobilosť,“ uzavrela Petrík. Ako dodala, v susednej Českej republike detské skupiny už niekoľko rokov fungujú.