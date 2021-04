Miroslav Kollár nepodporí PVV. Uviedol to na štvrtkovej tlačovej konferencii. Namieta jeho neskoré zverejnenie aj to, že nereflektuje na skúsenosti z boja s pandémiou. "Vládna garnitúra ohlasovala, že bude vládou zmeny, prinesie otvorené vládnutie, ale spôsob, akým predložila PVV, ukazuje, že to tak nie je," vyhlásil Kollár. Ak sa v dokumente okrem preambuly nezmenilo nič, nevidí dôvod, prečo ho vláda predložila v poslednom možnom termíne, ani nie 24 hodín predtým, ako o ňom majú rokovať výbory a následne parlament. Rovnako PVV nepodporí ani Valášek.

Kollár skonštatoval, že po roku pandémie sa treba poučiť z chýb a pripraviť sa na prípadné ďalšie vlny, aby opäť tak výrazne nezasiahli viaceré oblasti. Poznamenal, že problémy napríklad v školstve a zdravotníctve boli už pred pandémiou a kríza otvorila nové výzvy. Nič z toho sa však podľa neho neodrazilo v PVV. Nepoučiť sa z pandémie považuje Kollár za fatálnu chybu a za dôkaz, že vláda zabudla na ľudí a nepoučila sa z chýb v minulosti.

Valášek rovnako namieta, že sa dokument po roku takmer nezmenil. Výhrady má aj voči niektorým zmenám. "Mám výhrady voči zmenám v texte, napríklad z hľadiska ľudských práv je to horší dokument ako ten predošlý. Mám tiež obavu, že vláda v jej súčasnom zložení, s Igorom Matovičom ako ministrom pre hocičo a čokoľvek, nedokáže dôveryhodne naplniť zahraničnopolitické záväzky akéhokoľvek programového vyhlásenia," uviedol s tým, že prvý mesiac rekonštruovanej vlády nikoho nenaplnil dôverou.