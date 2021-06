Ešte ani nevychladla stolička po odvolanom riaditeľovi kancelárie strany Za ľudí Tomášovi Lehotskom a už na nej sedí niekto nový. Predsedníčka Za ľudí Veronika Remišová vymenovala do funkcie na prvý pohľad neznámu Margarétu Cehlárikovú. Prvé zdanie však môže klamať!

Remišová vraj chcela Cehlárikovú vymenovať do funkcie ešte minulý týždeň. Podľa portálu aktuality.sk to však stroskotalo na tom, že Lehotskému nedoručila odvolací dekrét. To sa napokon udialo včera počas stretnutia predsedníctva, z ktorého na protest odišla frakcia podpredsedníčky strany Márie Kolíkovej.

Cehláriková nie je v politických kruhoch žiadna neznáma. Už za čias vlády Ivety Radičovej pôsobila ako šéfka kancelárie vtedajšieho ministra obrany Ľubomíra Galka. Pracovala aj ako poslanecká asistentka. Práve v tom čase mala za volantom nafúkať 1,3 promile alkoholu. „Vodičke na mieste zadržali vodičský preukaz,“ dozvedeli sme sa pred deviatimi rokmi od vtedajšieho bratislavského policajného hovorcu Františka Peczára. Úradníčke to však kariéru nezničilo. Ešte v roku 2018 pracovala ako vedúca kancelárie riaditeľa Úradu Bratislavskej župy.

Strana Za ľudí vo svojom stanovisku uviedla, že Cehlárikovej dávny prehrešok nepovažujú za problém. „Pani Cehlárikovej bolo na obdobie 6 mesiacov odobraté vodičské oprávnenie a zaplatila pokutu 500 eur. Nad svojím pochybením opakovane prejavila ľútosť,“ píše sa v stanovisku.

Ministerka pre investície, regionálny rozvoj a informatizáciu SR Veronika Remišová (Za ľudí) symbolicky skartuje tlačové podoby rodného listu a osvedčení počas tlačovej konferencie na tému „Nový zákon ľuďom ušetrí 100 kíl nervov a 42 miliónov eur ročne“, 27. mája 2021 v Bratislave. Zdroj: Jakub Kotian

Lehotský patrí do Kolíkovej frakcie, ktorá žiada mimoriadny snem strany a voľbu nového predsedu Za ľudí. O zvolaní snemu rozhoduje 21-členné predsedníctvo, v ktorom mali podľa poslankyne Za ľudí Vladimíry Marcinkovej odporcovia Remišovej prevahu 11:10. Po odvolaní Lehotského aj generálneho manažéra strany Romana Krpelana to tak už nie je. Cehláriková sa, naopak, netají náklonnosťou k Remišovej.

