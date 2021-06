Trenice v strane Za ľudí začali veľmi nevinne, no každým dňom sa eskalujú. Subjekt opustilo už viacero členov a nič dobré nenapovedajú ani prieskumy preferencií. Podľa viacerých posledných by sa totiž Kiskova materská strana nedostala ani do parlamentu. V hnutí je pritom vidno boj medzi ministerskou spravodlivosti Máriou Kolíkovou a Veronikou Remišovou. Viaceré zdroje vravia, že práve Kolíková chce byť predsedníčkou strany, čo samotná ministerka spravodlivosti nevylúčila. Voči svojej predsedníčke však, ako sama odmieta, nerobí žiadne zákulisné intrigy. Tie jej práve vyčíta jej stranícka šéfka Remišová.

Po odchode Miroslava Kollára, Tomáša Valášika opustila stranu aj lekárka Andrea Letanovská. Vyhadzov cez SMS-ku dostal aj Kiskov obľúbenec, dlhoročný hovorca Roman Krpelan. Podľa Remišovej bola dlhodobo nespokojná s jeho prácou. "Pána Krpelana si do funkcie generálneho manažéra strany vybral ešte bývalý predseda Andrej Kiska. Generálny manažér má podľa stanov koordinovať celkovú činnosť strany na národnej aj regionálnej úrovni, ale doterajšie výsledky jeho práce boli neuspokojivé, či už šlo o predvolebnú kampaň alebo organizáciu práce strany po voľbách," uviedla ministerka pre Plus JEDEN DEŇ.

So spôsobom vedenia strany však zrejme nesúhlasí ani ďalšia poslankyňa, ktorá jej poslala drsný odkaz. "Neexistuje skupina Márie Kolíkovej, ako to podsúva predsedníčka strany Veronika Remišová. Preto nemôže zaujať spoločný postoj k jej návrhu. Dokonca neexistuje ani žiaden kandidát na post predsedu strany. Nikto sa k tomu neprihlásil," napísala na sociálnej sieti Vladimíra Marcinková. Práve Marcinkovej otec Vladimír Ledecký odišiel z postu štátneho tajomníka na Remišovej ministerstve. Okrem iného Remišovú určite nepotešil škandál Jany Žitňanskej a Juraja Šeligu, ktorých týždenník Plus 7 Dní nachytal počas lockdownu v bratislavskej reštaurácií. Tí sa musel následne vzdať svojich funkcií v parlamente.

REMIŠOVEJ priznanie nájdete v galérii.