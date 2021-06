Ministerka investícií Veronika Remišová sa vyjadrila ku odvolaniu vedúceho Úradu podpredsedu vlády pre investície a informatizáciu Romana Krpelana. Ten do funkcie nastúpil len minulý rok a podľa jej slov svoju prácu nerobil poriadne.

Spory v strane Za ľudí sa zmenili na PEKLO! Remišová ide DO BOJA a vyrazila Kiskovu pravú ruku!

Podľa Krpelanových slov pre portál tvnoviny.sk mu Remišová mala oznámiť jeho odvolanie cez SMS. "Pre TV Markíza to potvrdil samotný Krpelan s tým, že úroveň tohto pokusu považuje za nehodný predsedníčky alebo predsedu akejkoľvek strany a za neúctu voči komukoľvek, kto by mal byť takto odvolaný," píše portál.

„Po minulotýždňovej snahe o odvolanie Tomáša Lehotského ako riaditeľa kancelárie strany Za ľudí ide o jasnú a účelovú snahu zmeniť na poslednú chvíľu pomery v predsedníctve, kde mala Veronika Remišová doteraz menšinu. Preto nikdy nedala hlasovať o zvolaní mimoriadneho snemu,“ tvrdí Krpelan pre tvnoviny.

Ministerka Remišová však tvrdí, že odvolanie prišlo po tom, čo bola s jeho prácou dlhodobo nespokojná, ako aj ostatní členovia strany. Krpelan predtým pôsobil ako hovorca Andreja Kisku a práve ten ho do funkcie dosadil. "Pána Krpelana si do funkcie generálneho manažéra strany vybral ešte bývalý predseda Andrej Kiska. Generálny manažér má podľa stanov koordinovať celkovú činnosť strany na národnej aj regionálnej úrovni, ale doterajšie výsledky jeho práce boli neuspokojivé, či už šlo o predvolebnú kampaň alebo organizáciu práce strany po voľbách," uviedla ministerka pre Plus JEDEN DEŇ.

"Takisto po otázkach z médií nevedel dôveryhodne vysvetliť kontakty s obvineným Petrom Koščom, ktorý je v policajnom pátraní, čo je zvlásť v súčasnom období rôznych spravodajských hier neprijateľné," dodáva pre náš denník. Podľa jej slov je rozhodnutie o menovaní a odvolaní generálneho manažéra výlučnou právomocou predsedníčky strany a Remišová toto odvolanie viackrát odložila a ako tvrdí, dala Krpelanovi šancu na zlepšenie práce. "V súčasnej situácii ale musia regionálne orgány aj expertné skupiny strany pracovať naplno a preto sa už zmena na poste generálneho manažéra strany nedala odkladať," dodala.

Na otázku prečo mu výpoveď oznámila cez SMS hovorí: "Čo sa týka rozhodnutia o odvolaní, chcela som ho doručiť osobne, odmietol sa však stretnúť, preto rozhodnutie dostal elektronickou poštou."