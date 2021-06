Predsedníctvo strany Za ľudí sa na utorkovom večernom zasadnutí nezhodlo. Po rozkoloch sa časť predsedníctva, ktorá je odporcom súčasnej predsedníčky strany Veroniky Remišovej, rozhodla zo zasadnutia predčasne odísť. Stalo sa tak po formálnom odvolaní Romana Krpelana z postu generálneho manažéra strany. "Dá sa povedať, že to bola posledná kvapka, kedy jej vyjadrujeme nedôveru," uviedla Mária Kolíková.

Časť členov strany okolo ministerky spravodlivosti Márie Kolíkovej vyslovila predsedníčke strany Veronike Remišovej nedôveru. Kolíková hovorí o vytvorení akejsi frakcie v rámci strany. Jej obsahom má byť vyslovenie nedôvery ich líderke, ale aj zachovanie koalície.

Reakciu Kolíkovej na zasadnutie predsedníctva sme vám priniesli NAŽIVO:

Myslím si, že Veronika Remišová má miesto v strane, tvrdí Mária Kolíková. "V každej politickej strane je normálne, že tam prebiehajú mocenské súboje," uviedla Kolíková, podľa ktorej bude pre stranu veľkým problémom, ak by sa snem nekonal. "My chceme, aby predsedníctvo ostalo v pôvodnom zložení," tvrdí Kolíková. O tom, či by pristúpila k odchodu zo strany Za ľudí je podľa nej predčasné diskutovať.

"Členovia jedného krídla vyvolali vojnu v strane," uviedla po zasadnutí predsedníctva predsedníčka strany Za ľudí Veronika Remišová. "Takto sa nedá rokovať, že prídete, následne sa zdvihnete a odídete," uviedla na margo odchodu časti predsedníctva strany. "Jedna strana neustále špiní na druhú stranu," hovorí Remišová, ktorá nechce, aby strana skončila kvôli vnútorným rozporom.

Remišová bola smrteľnou chybou

Podľa bývalého člena strany a primátora Hlohovca Miroslava Kollára je Remišová cudzím prvkom v strane už od samého začiatku. "Mal som na to už vtedy svoj názor – Veronika Remišová prišla do strany dodatočne, ako cudzí prvok a zostala ním dodnes. A odovzdať jej do rúk stranu s našimi „predsedníckymi“ stanovami bola smrteľná chyba," napísal Kollár na sociálnej sieti.

Marcinková zvažuje odchod zo strany

Členka predsedníctva Za ľudí a poslankyňa NR SR Vladimíra Marcinková zvažuje svoju budúcnosť v strane Za ľudí. Povedala to po utorkovom rokovaní predsedníctva. Hovorí o sklamaní z toho, ako sa predsedníčka strany Veronika Remišová zmocnila predsedníctva a môže de facto rozhodovať o všetkom. "Mám obavy z toho, ako ďalej strana bude fungovať, a z toho, ako absolutisticky sa Veronika Remišová v strane správa, ako sa zmocnila predsedníctva, ktoré je najvyšším orgánom, a môže rozhodnúť o takej fatálnej veci, ako je snem," uviedla Marcinková.

Poslanec strany Za ľudí Juraj Šeliga prizvukuje, že dôležité je, aby sa uskutočnil snem strany, kde by sa vyriešili rozkoly strany. V prípade, že by problémy pokračovali, pripúšťa, že by stranu Za ľudí opustil. Odchod časti predsedníctva z rokovania označil za absurdnosť.

Podľa Remišovej ide o kamikadze vojnu

Predsedníčka strany Za ľudí a ministerka investícií Veronika Remišová má záujem na tom, aby sa na predsedníctve hlasovalo konsenzuálne. Uviedla to pred dnešným zasadnutím predsedníctva strany Za ľudí.

"Nechcem ho lámať cez koleno," tvrdí o zasadnutí predsedníctva Remišová, ktorá podľa jej slov v záujme zachovania jednoty, pokračovania strany a zmieru v strane chce navrhnúť, aby sa celé predsedníctvo zhodlo na jednom kandidátovi a zároveň aby sa ostatní členovia predsedníctva strany zaviazali, že nebudú kandidovať.

Verí, že sú všetci ochotní povýšiť záujem strany nad osobné ambície. Trvá na návrhu jedného kandidáta na post predsedu, ktorý nebude ani z jej krídla, ani z krídla ministerky spravodlivosti Márie Kolíkovej. Hovorí o "kamikadze vojne", ktorú vyvolali ľudia okolo Kolíkovej. Napriek tomu si ďalšiu spoluprácu s Kolíkovou predstaviť vie. Jej prácu považuje za dôležitú.

V súvislosti s odvolaním Romana Krpelana z funkcie generálneho manažéra strany uviedla, že členovia strany ani netušia, kto to je. "Pre generálneho manažéra strany je to veľmi zlá vizitka," podotkla s tým, že už po volebnej kampani boli výhrady voči jeho práci, no vrámci zmieru ho vtedy neodvolala.

Zdôraznila, že odvolanie a menovanie generálneho manažéra je plne v kompetencii predsedu strany a v súlade so stanovami. Za nesúlad so stanovami strany však považuje dianie na nedávnom bratislavskom predsedníctve, kde nemalo byť umožnené viacerým členom hlasovať.

Kolíková by nad postom predsedníčky uvažovala

Miisterka spravodlivosti Mária Kolíková pred začatím predsedníctva uviedla, že ak by bola oslovená ponukou stať sa novou predsedníčkou, tak by som nad tým uvažovala.

Viacerí členovia predsedníctva Za ľudí vrátane ministerky spravodlivosti Márie Kolíkovej žiadajú mimoriadny snem, na ktorom by sa volilo nové vedenie. Remišová podľa nich vedie stranu nedostatočne, stratila ich dôveru. Kolíková označila otázku o svojej možnej kandidatúre na šéfku strany za predčasnú. Snem žiadajú zvolať aj viaceré krajské predsedníctva strany.

Kolíková cez víkend uviedla, že keď sa rozhodne o zvolaní snemu, do jeho konania vidí priestor na diskusiu o ďalšom fungovaní strany aj o prípadnom novom lídrovi. Práve v tomto čase by sa mali podľa nej so svojou víziu ukázať prípadní záujemcovia o predsednícky post.