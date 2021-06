Nepriaznivá situácia v strane Za ľudí sa nevyriešila ani minulý týždeň. Veronika Remišová je dokonca pripravená vzdať sa svojej pozície. S ministerkou Kolíkovou sa však zrejme nevedia nájsť spoločnú reč. Podľa informácií portálu aktuality.sk totiž Remišová navrhla zvoliť za nového šéfa Za ľudí Juraja Šeligu (30). Kolíková mala túto ponuku odmietnuť. Dôvodom však nebol samotný kandidát, ale spôsob jeho voľby.

Podľa Kolíkovej je totiž potrebné zvolať mimoriadny snem, na ktorom nového šéfa strany zvolia samotní členovia. V diskusnej relácii TA3 však povedala, že je spokojná aj s prípadnou nomináciou Šeligu. „Ja si myslím, že je veľmi dobrý kandidát. Treba sa o tom rozprávať. Do momentu, kým sa rozhodneme, že bude snem, sa treba rozprávať o týchto veciach,“ dodala.

Ministerka Mária Kolíková sa možnosti nahradiť Veroniku Remišovú na čele strany nebráni. Zdroj: TASR

Podľa šéfky Za ľudí sú momentálne v strane dve krídla. Jedno z nich si nevie predstaviť Kolíkovú na čele strany, druhé chce zmenu vedenia. „V snahe nájsť jednotu a zmier v strane moja ponuka bola, že nebudem kandidovať ani ja, ani pani Kolíková a zhodneme sa na jedinom kandidátovi, ktorý bude držať stredovú líniu strany,“ povedala Remišová pre Plus JEDEN DEŇ. Hovorí tiež, že je zbytočné to ďalej rozoberať, lebo ponuka bola odmietnutá. Podľa samotnej ministerky Kolíkovej to tak nie je. „V strane prebieha legitímna debata, ktorá súvisí s fungovaním strany smerom dovnútra aj navonok. Tu nejde o nejaký boj medzi dvoma rôznymi uhlami pohľadu alebo medzi niečím konzervatívnym a liberálnym, ako to niekto prezentuje v médiách,“ povedala pre náš denník.

Nezaradený poslanec Miroslav Kollár (52), ktorý zo strany Za ľudí odišiel, nepovažuje správanie jej členov za užitočné. Aj keď nepozná súčasné pomery v strane, podľa neho by spoločné riešenie mali nájsť najprv lídri. „V ideálnom prípade by sa mali dohodnúť, lebo ak sa nedohodnú, tak to určite nebude znamenať posilnenie strany. A ja sa neskrývam, že stojím viac na strane tých ľudí, ktorí boli pri zakladaní strany. Pokiaľ bude ďalej na čele Veronika Remišová, nemá tato strana nádej na prežitie,“ povedal pre náš denník.

Rokovania o budúcnosti strany tak majú pokračovať aj tento týždeň. V utorok má predsedníctvo strany rozhodnúť o tom, či sa uskutoční mimoriadny snem. Predtým sa Remišová chce stretnúť so zakladateľom strany Andrejom Kiskom (58), ktorého sme oslovili s otázkami, no do uzávierky nereagoval. O stanovisko sme požiadali Šeligu a šéfku poslaneckého klubu Za ľudí Janu Žitňanskú (47), no do uzávierky nereagovali.