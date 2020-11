Hovoriť striebro, mlčať zlato! Podľa odborníkov by sa tohto príslovia mal premiér Igor Matovič (47) držať dvojnásobne. Po štipľavých odkazoch, ktoré prezidentke Zuzane Čaputovej (47) smeroval nielen on, ale aj niekoľko ministrov, sa mu včera podaril opätovný prešľap. Čo na to hlava štátu, politológ a sociologička?

On je výstredný, ona zodpovedná

Obaja ústavní činitelia sa zhodli, že ich dialóg je konštruktívny a to napriek názorovým rozdielom. Na spoločnom stretnutí sa im podarilo dospieť k zhode. Prezidentka schvaľuje testovanie aj avizované kontroly na hraniciach. Pozitívne zhodnotila aj vytvorenie odberných miest v regiónoch, kde sa budú môcť ľudia otestovať bezplatne. Rozhodujúce bude podľa nej testovanie v domovoch sociálnych služieb.

Igor Matovič sa nezaprel

Hoci sa zdalo, že konsenzus nič nenaruší, premiér Igor Matovič komunikačne opäť šliapol vedľa. „Dúfam, že to teraz nikto nezoberie ako niečo sexistické, ale myslím si, že aj v každej rodine je žena možno viac pilier opatrnosti a muž je viac pilierom odvahy. Rovnako beriem prístup pani prezidentky, do poslednej chvíle bola opatrná,“povedal šéf vlády na margo ich konfliktu z minulého týždňa.

Prezidentka vysvetlila, že výzvu na zrušenie sankcií pre ľudí, ktorí sa nestihnú dať otestovať, považovala v danej situácii za nevyhnutnú. „Pokojne to zoberiem tak, že je to ženský a starostlivý prístup z mojej strany, ale naozaj si neviem predstaviť a vždy budem hlasom ľudí, ktorým, ak by hrozil nejaký dosah neférovosti alebo nebodaj krivdy nechtiac, vždy sa v tejto situácii ozvem, tak ako som to urobila minulý týždeň,“ odpovedala nielen novinárom, ale aj premiérovi.

Podľa politológa Miroslava Řádka je Matovičov výrok jasným obrazom mentálneho sveta premiéra. „Povedal by som, že naši ústavní činitelia sú z odlišných mentálnych táborov. Pani prezidentka je obdarená zodpovednosťou a pán premiér výstrednosťou,“ zhodnotil celú situáciu odborník. S politológom súhlasí aj sociologička Silvia Porubänová. „Bez toho, aby sme premiérovi škodili, pretože je zrejmé, že tento výrok nemyslel zle, skúsme si predstaviť, že by to bolo opačne. Prezidentka Zuzana Čaputová by ho označila za alibistu, keďže je muž, a seba za zodpovednú, keďže je žena,“otočila situáciu, pričom upozornila, že takéto správanie je v spoločnosti neprijateľné.

Osudná karaténa

Toľko sa chodí s krčahom po vodu, až kým sa nerozbije? V prípade premiéra Igora Matoviča (47) by sa to dalo povedať v súvislosti s celoplošným testovaním a návštevami rôznych odberných miest. Na svojom profile na sociálnej sieti totiž informoval, že sa dostal do kontaktu s pozitívne testovaným, a teda mieri do karantény.

Kým predpoludním stál ešte premiér na spoločnej tlačovej konferencii s prezidentkou a plnil si aj ďalšie povinnosti, popoludní už prišla zásadná informácia o izolácii. Keďže nie je známe, či ku kontaktu prišlo cez víkend, alebo začiatkom týždňa, premiér ide za nedobrovoľným oddychom, počas ktorého bude čakať na výsledky testu. „Keďže som bol v kontakte s pozitívne testovaným... hlásim odchod do domácej karantény,“ napísal. Podľa pravidiel by mal v tejto karanténe zotrvať najmenej 5 dní. Podľa našich informácií to však nemusí byť také zlé. Predseda vlády mal prísť do kontaktu s nakazeným cez ďalšiu osobu.

Prezidentka v ohrození

V prípade najhoršieho scenára, ak by do karantény musela napokon aj prezidentka, by Slovensko malo vlastne všetkých troch najvyšších ústavných činiteľov mimo úradu. Predseda parlamentu Boris Kollár je po autonehode v nemocnici. „Prezidentka sa poradí s kompetentnými odborníkmi, ako postupovať a aké opatrenia by mala prijať,“ informoval jej hovorca Martin Strižinec. Politológ Radoslav Štefančík však povedal, že také dramatické to nebude. „Vedia pracovať aj z domu,“podotkol.

