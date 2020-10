Prezidentka k plošnému testovaniu nezaujíma zatiaľ žiadne stanovisko. "Chýbajú mi veľmi potrebné informácie, napríklad akým spôsobom zabezpečíme odber testov, ktoré musí vykonať zdravotnícky personál bez toho, aby tým bola dotknutá starostlivosť o pacientov s COVID-19, ale aj ďalších pacientov,"poznamenala na brífingu po stretnutí v Martinskej nemocnici.

Odkaz hlavnej veliteľky

Prezidentka zároveň potvrdila, že navzdory tomu, že je hlavnou veliteľkou ozbrojených síl, informáciu o plošnom testovaní sa dozvedela z tlačovej konferencie v sobotu. Komentovala skutočnosť, že ju premiér obišiel.

"Vnímam to ako nesprávny krok, takto otvorene to poviem. Skôr ako hlavná veliteľka ozbrojených síl, ale aj hlava štátu bola o tomto kroku informovaná premiérka inej krajiny Európskej únie. Konštatujem to ako fakt, bez toho, že by som si z toho vyvodzovala dáke osobné zranenia. Verím, že si to s premiérom vysvetlíme. Viac k tomu nemám čo povedať," poznamenala prezidentka s tým, že tvrdenia o ceremoniálnosti jej funkcie odmieta. "Stačí sa pozrieť do právnej úpravy, ako je ústava, z ktorej vyplýva jasná kompetencia hlavného veliteľa ozbrojených síl," vysvetlila s tým, že informovanosť vyplýva aj z núdzového stavu.

Prezidentka Čaputová zdôraznila, že povinnému testovaniu nie je naklonená a už vôbec nie pod hrozbou sankcie. Zároveň argumentovala tým, že nárok na bezplatnú zdravotnú starostlivosť máme zakotvenú v Ústave Slovenskej republiky. Prezidentka by sa priklonila na stranu pozitívneho motivovania občanov.

Zdravotníctvo je na tom zle

Podľa prezidentky je situácia v zdravotníckych zariadeniach hraničná. "Kondíciu zdravotníckych zariadení považujem v nasledujúcich dňoch a týždňoch za kľúčovú," poznamenala Zuzana Čaputová s tým, že lekárov a zdravotných sestier máme v pomere na počet obyvateľov málo. V porovnaní s Nemeckom je to polovica.

Preto sa rozhodla zdôrazniť skutočnosť, že zvládnutie pandémie máme vo svojich rukách. Prezidentka občanov vyzvala k dodržiavaniu opatrení. "Chcem posmeliť každého občana, ak budeme dodržiavať zásady hygieny, tak môžeme túto pandémiu zvládnuť,"povedala prezidentka a verejne sa poďakovala za prácu zdravotníkom.