O logisticky náročnom pláne informoval premiér Igor Matovič v sobotu 17. októbra. Pritom zverejnil aj to, že o zámere pretestovať celé Slovesnko informoval európskych lídrov na samite v Bruseli.

Testovanie, ktoré bude riadiť Armáda Slovenskej republiky, by sa malo konať na dušičky. Zároveň sa však premiér postaral o nezvyčajnú situáciu, a to v momente, keď o tomto zámere neinformoval prezidentku Zuzanu Čaputová, ktorá je hlavnou veliteľkou Ozbrojených síl. Premiéra menuje do funkcie rovnako ako náčelníka generálneho štábu, a teda podlieha prezidentke, ale aj parlamentu.

Podľa Matoviča sa za utajením operácie pred prezidentkou skrývala aj nedôvera. Pred médiami poznamenal, že sa obával, aby informácia neunikla, napríklad aj z prostredia kancelárie prezidenta.

Premiér by si mal prečítať ústavu

Je viacero odborníkov, ktorí si myslia, že prezidentka o Matovičovom zámere mala vedieť. Patrí k nim aj niekdajší hovorca exprezidenta Ivana Gašparoviča Marek Trubač, ktorý je okrem iného odborník na komunikáciu a protokol. "Pani prezidentka je hlavnou veliteľkou Ozbrojených síl a jej pozícia nie je v tomto prípade reprezentačná. Jej podlieha náčelník Generálneho štábu, ktorého menuje ona a nie premiér," poznamenal Trubač s tým, že prezident môže, na rozdiel od premiéra, napríklad vyhlásiť vojnu. Poznamenal, že aj predseda vlády by si mal spomenúť, že ho do funkcie v marci menovala hlava štátu. "Každý, kto si naštuduje ,útlu knižôčku´ a náš najvyšší zákon, Ústavu Slovenskej republiky, pochopí, aké má právomoci prezident republiky a ako nadriadený by mal byť o takomto vážnom kroku,"povedal Trubač pre náš denník.

Odborník na protokol Marek Trubač si posvietil na trapas Matoviča v Bruseli. Zdroj: prezident-consulting.sk, archív

Aj analytik Grigorij Mesežnikov považuje premiérove konanie za nesprávne. "Prezidentka je najvyššia ústavná činiteľka a takéto podujatie by sa malo diať v súčinnosti s prezidentkou. Má určité povinnosti, ale má aj kompetencie," zhodnotil situáciu Mesežnikov s tým, že informovať Zuzanu Čaputovú považuje za povinnosť.

Obídenie prezidentky vníma škandalózne aj politológ Jozef Lenč. "V prípade, ak má plošné testovanie obyvateľstva realizovať Armáda Slovenskej republiky, tak je v podstate nonsens, že hlavná veliteľka armády a najvyššie postavená ústavná činiteľka, ktorá je zároveň najvyššou reprezentantkou, bola z tejto prípravy vynechaná. Ukazuje sa, že Igor Matovič ako premiér buď vedome, alebo nevedome nezvláda svoju funkciu a dokonca svojimi vyjadreniami dehonestuje svoj vlastný úrad, ale podieľa sa aj na dehonestácii a podkopávaní inštitútu prezidenta – pretože ako inak chápať vyjadrenie, že prezidentkina kancelária bude vynášať, ale zároveň sa svojím plánom pochválil európskym lídrom? Zároveň o hlavnej veliteľke Ozbrojených síl tvrdí, že je to len ceremoniálna funkcia, a tak on nemá povinnosť jej takéto skutočnosti oznamovať. Je to pokračovanie vedomého alebo nevedomého podkopávania politického systému Slovenskej republiky," nešetril kritikou politológ.

Politický analytik Jozef Lenč Zdroj: Archív