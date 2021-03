Krajniaka nahradí Jozef Hlinka! Taký bol návrh Sme rodina, o ktorom mal Kollár informovať prezidentku. Ťah to mal byť jednoduchý. Hlinka bol totiž v parlamente náhradníkom už za exministra, posty by si tak iba vymenili. Prezidentka však mala iný názor. Jej hovorca Martin Strižinec pre Denník N uviedol, že konkrétne meno môže predstaviť len premiér. Naznačil však aj iný zádrh.

Palác povedal nie

„Predseda hnutia Sme rodina prezidentku iba informoval, o kom na poste ministra práce, sociálnych vecí a rodiny uvažuje,“ povedal s tým, že prezidentka považuje za nevyhnutné najskôr doriešiť vládnu a koaličnú krízu, pretože ďalší ministri avizovali podanie demisií. „K vymenovaniu nových ministrov by podľa prezidentky malo prísť až potom, keď bude zrejmé, ktoré ministerstvá zostanú bez ministrov a ktoré strany budú tvoriť vládnu koalíciu,“ dodal Strižinec. Kollár pre denník Plus JEDEN DEŇ len sucho konštatoval, že jej rozhodnutie akceptuje. „Rešpektujem rozhodnutie pani prezidentky,” poznamenal.

Vráti sa Posledný križiak?

Medzitým sa však objavili správy, že aj keď by sa situácia utriasla, Hlinka nemusí mať kreslo ministra celkom isté. Samotný Kollár totiž pre TV Markíza naznačil, že Krajniak ešte nemusel povedať posledné slovo. V rekonštruovanej vláde by podľa neho mohol opätovne riadiť sociálne veci. „Bol by som rád,” povedal v sobotu. O 24 hodín však rétoriku poopravil. Podľa neho to nie je témou dňa, keďže podľa vlastných slov ani nevie, či by sa vôbec Krajniak chcel vrátiť do čela rezortu. „Neviem, na to sa budem musieť opýtať pána Krajniaka. O tom sa v strane vôbec nebavíme. Nevieme, či to vydržíme, takže, naozaj, to nie je téma,” uzavrel Kollár. Kto bude teda ministrom, je nateraz otázne. Najskôr sa musí vyriešiť vládna kríza. Lídri štyroch vládnucich strán sa včera opäť stretli na koaličnej rade.

Ako to vidí odborník?

Jasný názor má aj politológ. „Netuším, kto je Hlinka, ani aké sú jeho pracovné skúsenosti. Ak zase pôjde o politickú nomináciu, tak na mieste nebudú odborníci, ale ďalšie politické nominácie, rovnako ako tomu bolo v minulosti,” poznamenal politológ Radoslav Štefančík s tým, že prezidentke Zuzane Čaputovej treba napísať jednotku. „Rozhodla sa nepodľahnúť požiadavkám Sme rodiny a čaká, ako celá vládna kríza dopadne. Vymenovávať ministra na dva týždne, by totiž nemalo žiaden zmysel,” uzavrel odborník.

