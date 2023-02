Dohoda o termíne predčasných volieb sa nerodila ľahko. Fico pretláčal 27. máj, líder Hlasu Peter Pellegrini 24. jún, no napokon sa bývalá koalícia dohodla a v parlamente schválila 30. september. „Deň predčasných volieb nie je zvolený múdro. Podľa šamanského kalendára ide o mínusový deň zranení a zmätkov s impulzmi planét Mars-Pluto-Neptún,“ povedala Paculíková (vesti.sk). Vďaka tomu budú podľa veštkyne udalosti zmätené a národ rozhádaný!

„Z pohľadu klasickej numerológie má číselne deň dve náročné izolácie, keď je myseľ oddelená od intuitívnej zložky osobnosti akoby závojom hmly,“ povedala Paculíková s tým, že volič si preto nemusí uvedomiť patologický dosah svojho rozhodnutia. Ďalšia izolácia vraj spôsobí, že zabalené klamstvá a falošné sľuby politikov obalia voliča ako jedovatý sliz.

Podstatné je však to, komu sa podľa numerológie môže vo voľbách dariť. Navrátilec do politiky Mikuláš Dzurinda (68) to rozhodne nebude. „Voliča sľubmi nepomýli. Za jeho snahou vychovať budúceho premiéra je mamonárstvo,“ povedala odborníčka. Dzurindova Modrá koalícia sa spojila so stranou Spolu a lídrom spoločného subjektu je Miroslav Kollár (53). No ani jemu podľa veštkyne hviezdy neprajú: „Urobí všetko, aby sa dostal blízko k moci, stavil však na nesprávneho koňa.“