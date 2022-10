Brutálna vražda dvoch ľudí, ktorí patrili do LGBTI+ komunity, otriasla spoločnosťou. Mnohí po otrasnom čine, ktorý motivovala nenávisť, žiadajú politikov o vyvodenie zodpovednosti. Sú aj takí, ktorí sa odhodlali pred svetom priznať svoju sexuálnu orientáciu. Presne to urobil známy moderátor TA3 Rastislav Iliev a vyzval politikov, aby ho nasledovali. Na jeho výzvu nečakane zareagoval šéf OĽaNO Igor Matovič.

Brutálna vražda Matúša a Juraja otriasla celým Slovenskom, no najmä LGBTI komunitou. Táto tragédia však queer ľudí nezastrašila, práve naopak. Ohavný čin fanatického vraha povzbudil boj komunity za rovnoprávnosť. Niektorých posmelil, aby pred svetom priznali svoju sexuálnu orientáciu. To je prípad aj moderátora TA3 Rastislava Ilieva, ktorý v priamom prenose vyšiel s pravdou na svetlo sveta.

Vražda Matúša a Juraja odhalila obrovskú nenávisť, aká v našej spoločnosti panuje. Zdroj: fb M.H/fb J.V

"Ja sa k tomu hrdo hlásim a vyzývam k tomu aj kolegov novinárov, hercov, ale aj politikov. Nie je ich málo v parlamente. Pretože sa nám naozaj zle rozpína a keď budeme mlčať, môže to byť problém," vyhlásil Iliev v nedeľňajšej diskusnej relácii. Moderátor vyzval na podobný krok politikov. Ako Iliev sám uviedol, "v parlamente je ich dosť" (ľudí patriacich do LGBTI komunity, pozn. red.).

Na výzvu prekvapivo v nedeľu na sociálnej sieti zareagoval minister financií Igor Matovič. Šéf OĽaNO si však iniciatívu moderátora vysvetlil po svojom. "SOM HETERO. Som muž a cítim sa ako muž. Pred 23 rokmi som sľúbil Pavlínke pred oltárom vernosť a zatiaľ svoj sľub plním a neplánujem do smrti prestať. Som tiež presvedčený, že deťom by sme mali v rodine a škole od mala vštepovať úctu k ideálom … aby mali vo svojom živote nastavený kompas. Prepáčte," napísal Matovič.

Šéf OĽaNO zjavne nepochopil zámer moderátora a to mu dali pocítiť aj ľudia v komentároch. "Pán Matovič, načo píšete takýto status? K čomu je to dobré? Ako to pomáha stabilizovať situácii v spoločnosti? Vyzerá to tak, že stále nechápete vážnosť tejto situácie," napísala jedna z komentujúcich. "Skúste si predstaviť, že by ste 3 dni po rasovo motivovanej vražde napísali: Som beloch. Stále nič?," pridala sa ďalšia. "Takto si predstavujete prispievať k mieru v spoločnosti..? Hm...nečudo, že najfrekventovanejšími slovami vo vašom profile sú slová ’nenávisť’ a ’moc’," dodala ďalšia. Bez reakcie neostala ani poslankyňa SaS Vladimíra Marcinková.

