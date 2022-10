Vražda dvoch nevinných mladíkov Matúša a Juraja pred barom Tepláreň na Zámockej ulici v Bratislave otriasla celým Slovenskom. Fanatický vrah si ich vytipoval podľa všetkého len pre to, že sa verejne hlásili k LGBTI komunite. Naznačujú to okrem iného aj hrôzostrašné slová, ktoré vrah uverejnil vo svojom niekoľkostranovom manifeste.

Na snímke je pochod za odsúdenie nenávisti proti LGBTI, ktorý nadväzuje na nedávne nešťastné udalosti na Zámockej ulici. Na pochode vyjadrili tisíce ľudí rešpekt voči homosexuálne orientovaným ľudom a vystúpili tiež niektorí politici, vrátane Eduarda Hegera a Zuzany Čaputovej. Zdroj: MIROSLAV MIKLAS

Vražda Matúša a Juraja však okrem toho, že odhalila obrovskú nenávisť, aká v našej spoločnosti zrejme panuje, dosiahla aj niečo iné. Viacerí známi ľudia, ktorí patria do komunity LGBTI, avšak doteraz si túto skutočnosť nechávali pre seba, sa rozhodli pomôcť vyhrotenej situácii a vyjsť s pravdou von.

Ako prvý sa rozhodol pre tento neľahký krok moderátor TA3 V politike Rastislav Iliev. Ako sám uviedol, robí to z ohľadu na náladu v spoločnosti, tragickú udalosť a jeho pocit, že hoci je toto rozhodnutie náročné, no o to potrebnejšie. Dodal, že minulý týždeň bol taktiež Medzinárodný deň coming outu, čiže priznania či prihlásenia sa a zdôverenia sa so svojou sexuálnou orientáciou iným osobám, blízkym či verejnosti. Ide o moment, kedy človek prestane tajiť svoju orientáciu alebo identitu pred svojím okolím. A práve to urobil Iliev v priamom prenose.

Moderátor zároveň vyzval hostí relácie (Erik Tomáš, Jana Bittó Cigániková, György Gyimesi) a opýtal sa ich, či nie je vhodná doba, aby vyhrotenej situácii pomohli aj ich poslaneckí kolegovia a pridali sa s priznaním k nemu.

Na snímke prezidentka SR Zuzana Čaputová prišla položiť kyticu a zapáliť sviečku na miesto činu po streľbe na Zámockej ulici, vľavo ju objíma majiteľ podniku Tepláreň Roman Samotný v Bratislave 13. októbra 2022. FOTO TASR - Jaroslav Novák

Ako Iliev sám uviedol, "v parlamente je ich dosť" (ľudí patriacich do LGBTI komunity, pozn. red.). "Nechajme to na nich, ale pomohlo by to určite. Ja od nich viem, že sa boja. Boja sa o svoje rodiny a vlny nenávisti. Ale áno, určite by to malo zmysel," povedala saskárka Cigániková. "Nikdy som neskúmal sexualitu žiadneho kolegu. Ak by sa ale priznali, nemal by som s tým žiadny problém. Nikoho však vyzývať nebudem. Ale áno, myslím si, že by to celej situácii pomohlo," povedal Gyimesi. Erik Tomáš má pochopenie pre slová Cigánikovej o strachu. "Nezaujíma ma, akú sexuálnu orientáciu má akýkoľvek môj kolega alebo verejný činiteľ. Je to vecou každého človeka. Ja by som to neurobil. Treba rešpektovať tých, ktorí to nemaju potrebu prezentovať a chápem ten strach, v tom súhlasím s kolegyňou Bittó Cigánikovou," uzavrel.

