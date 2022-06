Žiadna z dvoch navrhovaných referendových otázok neskracuje volebné obdobie súčasnej Národnej rady (NR) SR. V reakcii na spustenie petičnej akcie opozičného Smeru-SD k referendu o predčasných voľbách to pre TASR uviedol právnik Vincent Bujňák z Univerzity Komenského v Bratislave.

"Pri skúmaní dvoch zverejnených referendových otázok možno hneď na úvod konštatovať, že v prípade platných výsledkov referenda by ešte automaticky nedošlo k vyhláseniu nových parlamentných volieb, pretože žiadna z otázok neskracuje volebné obdobie súčasnej Národnej rady SR," priblížil Bujňák. Prvá otázka sa zároveň podľa neho dostáva do kolízie so závermi Ústavného súdu (ÚS) SR.

Ten v júli 2021 totiž konštatoval, že referendová otázka musí smerovať k vytvoreniu všeobecného pravidla. "O vytvorenie všeobecného pravidla nepôjde, ak sa otázka týka konkrétneho prípadu a použije sa len jednorazovo, bez možnosti ďalšieho použitia na iný prípad," dodal pre TASR.

Prvá otázka má znieť: "Súhlasíte s tým, že vláda SR má bezodkladne podať demisiu?" Druhá otázka sa týka zmeny ústavy: "Súhlasíte s tým, že predčasné skončenie volebného obdobia Národnej rady SR je možné uskutočniť referendom alebo uznesením NR SR?"

"Pri druhej otázke možno z vecného hľadiska upozorniť, že ak by prešla v navrhovanej podobe, referendum o predčasnom skončení volebného obdobia akejkoľvek Národnej rady SR by sa mohlo konať aj okamžite po riadnych parlamentných voľbách," povedal s tým, že podobný model má Lichtenštajnsko.

"V súlade s nálezom Ústavného súdu platí, že zamýšľané referendum by v prípade platných výsledkov vyvolávalo právne účinky. Ak preto niektorí ústavní právnici pred júlom 2021 hovorili, že platné výsledky referenda sú len drahým prieskumom verejnej mienky, dnes sa o právnej záväznosti výsledkov diskutovať nemusí, pretože vec je jasne vyriešená Ústavným súdom," podotkol Bujňák.

Smer-SD v piatok (10. 6.) spustil petičnú akciu k referendu, ktoré chce spojiť s jesennými voľbami 29. októbra. Referendum má mať dve otázky, prvá časť referenda sa má týkať demisie vlády a druhá zmeny ústavy.