V utorok vyhaslo posledné svetielko nádeje pre rodinu českej veterinárky Jany († 40) a jej synčeka Adamka († 3), ktorých po niekoľkodňovom pátraní našli bez známok života. Zvrat však nastal v momente, keď polícia označila celé nešťastie za kombináciu vraždy a samovraždy. Policajti uviedli, že spolu so súdnym znalcom skúmali telá mŕtvych, pátrali po stopách a akýchkoľvek detailoch, ktoré by im pomohlo objasniť príčinu smrti. Uviedol to portál Nova.cz na svojom webe. „Preskúmaním nájdených tiel zistili, že ide o násilné úmrtia,“ informovala televíziu Nova policajná hovorkyňa Iva Kormošová. Išlo o vraždu malého Adamka, ktorý zomrel uškrtením rukami svojej matky. Tá sa následne obesila.

V Peci pod Sněžkou bola podľa Šofranko mrazivá a ponurá atmosféra. Záchranári napokon našli matku so synom - oboch mŕtvych. Zdroj: Blesk: Kopáč Karel

Súdny znalec výsledky vyšetrovania polície potvrdil a prezradil, že obaja prišli o život už 28. decembra, čo bol druhý deň ich zmiznutia. Žena mala pôvodne po dovolenke v Krkonošiach, kde obaja zomreli, odovzdať syna jeho otcovi, ktorý ho dostal na základe rozhodnutia súdu do osobnej starostlivosti.

Ako sa denníku Plus JEDEN DEŇ podarilo zistiť, záver celej tragédie videla na vlastné oči aj poslankyňa Mária Šofranko z hnutia OĽANO, ktorá trávila voľné chvíle v Peci pod Sněžkou spoločne s rodinou. „Od soboty tu bolo množstvo policajtov, hasičov, záchranárov. Ukazovali fotku nezvestnej ženy, pýtali sa, či ju ľudia nevideli. Musím sa priznať, keď som sa dozvedela, že ide aj o trojročného chlapčeka, prepadol ma obrovský strach. V Peci pod Sněžkou som totiž bola aj so svojimi vnukmi a jeden z nich má práve tri roky,“ povedala nám. Ako dodala, vo vzduchu v celom meste sa niesol smútok, strach, bolesť, beznádej a nemohúcnosť. „Vnímali ste pohľady bežných ľudí, ako si každý každého premeriaval – hľadal mamu, hľadal trojročného chlapca. Ja som svojho vnuka pri prechádzkach pevne držala za ruku, bála som sa čo i len pohnúť od neho. Bol to zvláštny pocit,“ uviedla.

Šofranko nám povedala, že do poslednej chvíle dúfala, že sa celá záležitosť skončí dobre. Žiaľ, nestalo sa tak. „Stále som rozmýšľala, čo sa asi mohlo stať. Neverila som, že išli niekam ďaleko, veď s takým malým chlapcom predsa nezájdete hlboko do lesa. Večer pred ich nájdením som sa dlho modlila, aby ich našli. Bolo už jasné, že to nemohli zvládnuť – tak dlho a v takej zime… Žiaľ, na ďalší deň som osobne videla, ako nebohé telá ukladali do auta. Zostala som paralyzovaná, vtedy nie ste schopný premýšľať ani rozprávať. Len ticho stojíte a neveríte, čoho všetkého je človek schopný,“ uviedla šokovaná poslankyňa. Z jej posledných slov behá doslova mráz po chrbte.

