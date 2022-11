Poslanec OĽaNO a muzikálový herec Robert Halák sa verejne priznal, že minulý týždeň zapojil v rokovacej miestnosti Výboru Národnej rady pre kultúru a médiá voľný kábel do zásuvky. Vtedy ešte netušil, že tým spôsobil výpadok systému v celom parlamente. Za svoju nevedomú chybu sa ospravedlnil. „Hackerským“ útokom sa Halákovi podarilo paralyzovať parlament na takmer dva týždne, na čom si poriadne zgustli aj internetoví vtipkári.

Zisťovali sme, čo si o odstavení parlamentu myslia ostatní poslanci, a čo hovoria na zistenie, že je za to zodpovedný jeden z ich kolegov. „Veľmi sa mi nechce veriť, že to je kvôli nejakému káblu, už len preto, lebo to povedal Matovič,“ povedal pre náš denník bývalý poslanec OĽaNO a aktuálne člen hnutia Sme rodina Ján Krošlák. „Ak je pravda, že Národná rada bola znefunkčnená kvôli nejakému káblu, tak je to hanba a vizitka našej technickej vyspelosti,“ myslí si.

Čo hovorí bývalý profesionálny tenista na to, že za prepojením káblov má byť poslanec OĽaNO Halák? “Je to úsmevné a zároveň aj do plaču. Neviem si to ani v najbujnejšej predstave predstaviť, čo také mohol spraviť, že ohrozil chod najdôležitejšej inštitúcie na Slovensku. Samozrejme neúmyselne,“ povedal nám Krošlák.

„Pre mňa je kľúčové, či išlo o úmysel alebo nedbanlivosť, a ako vie Národná rada podobným incidentom do budúcna zabrániť,“ reagoval poslanec OĽaNO Gábor Grendel na našu otázku, čo hovorí na zistenie, že parlament vyradili z prevádzky zle prepojené káble.

Na názor sme sa spýtali aj extenistky a poslankyne Sme rodina Romany Tabák. "Robiť chyby je ľudské. Nikomu sa nič nestalo," začala Tabák. CELÚ REAKCIU TABÁK NÁJDETE NAŠEJ GALÉRII!

Podľa poslanca OĽaNO a predsedu Výboru NR SR pre kultúru a médiá Kristiána Čekovského ide o najbizarnejší príbeh v ére IT bezpečnosti Národnej rady. „Keďže som bol ubezpečený, že bezpečnostní pracovníci už problém vyriešili a nezopakuje sa, môžem povedať, že išlo o voľne prístupný kábel a táto ,,nehoda” sa mohla stať ktorémukoľvek poslancovi, či zamestnancovi NR SR,“ napísal Čekovský na sociálnej sieti.

„Namiesto žartov sa tak treba vážne zamyslieť nad bezpečnosťou IT systémov v parlamente. Nie je predsa v poriadku, aby neodborná manipulácia s voľne dostupnými káblami kdekoľvek v parlamente, vyradila chod najvyššieho zákonodarného orgánu v krajine, obzvlášť v krízových situáciách,“ hovorí Čekovský. Podotkol tiež, že ak k niečomu takému dôjde, chyba má byť zistená a opravená do niekoľkých minút, nanajvýš hodín a nie za niekoľko dní.

