Poslanci sa v tomto volebnom období rozlúčia s parlamentom naozaj veľkolepo. Na poslednej schôdzi budú totiž prerokovávať približne 200 zákonov. Niektoré z nich sú dôležité, iné populistické a ďalšie doslova bizarné. Predseda parlamentu Boris Kollár (57) dokonca nevidí optimisticky, že by sa prerokovalo všetkých 200 zákonov. Uvidíme, či sa do rozpravy dostane aj návrh na sťaženie sledovania porna dospelými osobami.

Zdá sa vám to absurdné? Nie je. Nezaradený poslanec Martin Čepček (44) navrhuje, aby bolo porno sprístupnené len ľuďom nad 18 rokov, ktorí o to písomne požiadajú s podpisom overeným u notára. „Sledovanie obsahu pre dospelých poškodzuje podľa neurovedcov mozog. Vedie to k nutkavému správaniu, zlým rozhodnutiam, depresiám a zničeniu prirodzenej reflexie,“ odôvodnil poslanec svoj návrh pre aktuality.sk. Zaujímavosťou je, že práve tento návrh nevidí ako populistický politológ Miroslav Řádek: „Čepček to myslí vážne. On skutočne verí, že porno kazí ľuďom mozgy. Niekde čítal, že porno má negatívny neurologický dôsledok a je presvedčený, že najväčšiu službu ľuďom spraví tým, že im obmedzí prístup k pornu.“

No Čepčekov zákon nie je jediný kontroverzný návrh, ktorým sa bude parlament zaoberať. Poslankyňa za OĽaNO Anna Záborská (74) opäť vytiahla novelu zákona o interrupciách, ktorá jej už niekoľkokrát neprešla. Poslanci SaS chcú zasa zaviesť inštitút životného partnerstva. V hre sú aj ďalšie hodnotové témy, o ktorých mnohí poslanci ´z druhej strane barikády´ hovoria, že ich neschvália, a teda sa bude o nich rokovať zbytočne.

Líder OĽaNO Igor Matovič (49) chce opäť rozdať každému, kto sa zúčastní na voľbách po 500 eur. Ak by k volebným urnám prišlo toľko ľudí, čo v roku 2020, tak by to zaťažilo už i tak deficitný štátny rozpočet o 1,45 miliardy eur, no ak by došli k urnám všetci voliči, tak až o 2,2 miliardy eur. Práve OĽaNO pritom predkladá najviac zákonov. „OĽaNO je subjektom, ktorému to určite pomôže. Vnímavejší človek pochopí, že vziať 500 eur za účasť vo voľbách je obrovský náklad pre štát. Zákony ale predkladajú ľudia ako Matovič, ktorí vedia, že 500 eur za účasť vo voľbách je nezmysel, ale je to tak populisticky lepkavá myšlienka, že s ňou budú pracovať,“ povedal Řádek.