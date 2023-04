Voľby by v apríli vyhrala táto strana! A kto je podľa prieskumu na druhom a treťom mieste? ×

Voľby by v apríli vyhral Smer-SD so ziskom 16,8 percenta hlasov. Nasledovali by Hlas-SD (16,2 percenta) a Progresívne Slovensko (14,1 percenta). Vyplýva to z prieskumu agentúry Ipsos pre Denník N.