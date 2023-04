Štandardne sa počas letných prázdnin parlamentné schôdze nekonajú a poslanci sa do Národnej rady vracajú v prvej polovici septembra, avšak tentoraz by sa „parlamentné prázdniny" mohli poriadne natiahnuť.

Predčasné voľby sa totiž uskutočnia 30. septembra, a tak šéf parlamentu Boris Kollár (57) zvažuje zmenu. „Na májovej schôdzi na grémiu navrhnem vypustenie septembrovej schôdze," poznamenal v relácii Tv. JOJ Kollár s dôvetkom, že takýto návrh musí byť najprv odsúhlasený zákonodarným zborom. „Ak sa neodsúhlasí, tak septembrová schôdza bude," dodal.

Predseda NR SR Boris Kollár Zdroj: TASR

Za týchto okolností by boli poslanci takmer s päťtisícovými platmi oslobodení od väčšiny povinností a svoju energiu by s veľkou mierou pravdepodobnosti presmerovali do predvolebnej kampane. Podobný scenár v relácii TA3 nevylúčili ani podpredseda parlamentu za Smer Juraj Blanár (56) či šéf envirorezortu z vládnej OĽaNO Ján Budaj (71).

Minister dodal, že vypustenie septembrovej schôdze by nepovažoval za veľký problém. „Poslanec nepoberá plat iba za to, že sedí v parlamente. Nevidím to ako žiadnu tragédiu. Naopak, tragédiou by boli populistické hody v parlamente, spôsobujúce ďalšie zárezy do štátneho rozpočtu," povedal.

Národná rada Slovenskej republiky - ilustračný záber Zdroj: NORBERT SKALIČAN

Rovnakú obavu vyslovili aj odborníci. „Vzhľadom na fakt, koľko problematických návrhov smerovalo a stále smeruje do parlamentu, tak to možno nie je to najhoršie, čo sa mohlo stať," poznamenal na margo vypustenia septembrovej schôdze Grigorij Mesežnikov. „Nejde o žiadnu novinku, poslanci mávajú zvyčajne parlamentné prázdniny. Len toto obdobie je na rozdiel od predchádzajúcich troch rokov spojené s predvolebnou kampaňou," dodal jeho kolega Radoslav Štefančík.

Následne však politológovia poriadne prekvapili a na rovinu opísali skutočné povinnosti poslancov, ktoré by na nich čakali v prípade platnosti tohto scenára.

