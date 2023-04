Matovič chce, aby matky neplatili dane: Má tento návrh šancu? Budaj a Blanár v tom majú jasno! ×

Prezumpcia neviny síce platí, no ľudia na najvyšších verejných postoch musia tiež rešpektovať politickú kultúru a brať do úvahy reputačné škody. V diskusnej relácii TA3 V politike to uviedol dočasne poverený minister životného prostredia Ján Budaj v reakcii na kauzu guvernéra Národnej banky Slovenska (NBS) Petra K., ktorý sa mal podľa sudcu Špecializovaného trestného sudcu (ŠTS) dopustiť prečinu podplácania.