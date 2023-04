Andrej Danko avizoval, že spomínané stretnutie SNS, Smeru a Hlasu by bol prvý krok k spoločenským zmenám: „Najlepšia alternatíva je, aby Sulík, Matovič, Kollár vládli ďalej? Aby sa tu Zuzana Čaputová rozdrapovala?“ pýtal sa sarkasticky Andrej Danko, pričom z troch menovaných už nie je ani jeden politik členom vlády. Hoci stretnutie Petra Pellegriniho a Roberta Fica možno rezonovalo v SNS ako brilantný nápad, výsledky Andreja Danka asi nepotešili.

„Máme dobré skúsenosti s vládnutím, takže my ho považujeme za solídneho partnera,“ vyjadril sa na adresu Andreja Danka Robert Fico. Ak by bol na takéto stretnutie pozvaný, určite by prišiel. Jedným dychom však dodal, že Smer pôjde do volieb samostatne a kandidátka strany už má jasné obsadenie. S úsmevom však praje strane SNS úspešné voľby.

Menej zhovorčivá je strana Hlas, ktorá na lákavú ponuku reagovala pomerne chladne: „K aktivitám pána Danka sa nebudeme vyjadrovať. Predsedníctvo Hlasu rozhodlo, že Hlas pôjde do volieb samostatne,“ povedala nášmu denníku hovorkyňa strany Patrícia Medveď Macíková.

Plánovaná schôdzka tak má očividne problémy s účasťou. Podľa politológa to má logické vysvetlenie: „Takéto stretnutia väčšinou iniciujú predsedovia najsilnejších strán. Ak to navrhuje predseda malej strany, je to trochu smiešne,“ prináša svetlo do problematiky Tomáš Koziak.

Odmietavý postoj Hlasu si však Andrej Danko nemusí brať osobne. V poslednom období je Hlas čoraz menej výrazný a čoraz viac zmätený vo svojich postojoch, tvrdia politológovia aj politici. „Ja neviem, čo chce,“ povedal na adresu Petra Pellegriniho aj Robert Fico.

Politológ Tomáš Koziak má preto pre Hlas odporúčanie: „Peter Pellegrini by sa mal jednoznačne vymedziť voči Robertovi Ficovi, upresniť si morálne hodnoty a zaujať presnejšie stanovisko v otázkach zahraničnej politiky.“