Ako inak sa zbaví človek stresu, ako pri stretnutí so svojimi starými známymi, alebo športovaním. Naď spojil obe tieto činnosti a bol si zastrieľať. No nie z nejakej zbrane, ako by niekto od šéfa rezortu obrany čakal. „Na pozvanie mojich priateľov z Hontianskych Nemiec som si bol v sobotu zahrať priateľský futbalík,“ napísal Naď na sociálnej sieti.

Dôležitý člen vládneho kabinetu ozrejmil, že ako futbalista Banskej Štiavnice (BS) hrával proti svojim kamošom a v niektorých prípadoch aj spolužiakom z gymnázia v BS pravidelne: „Tentokrát sme si zahrali spolu. Chalani, bolo to super, dodnes to cítim!“ Nie je sa čo diviť. Naď rozhodne nepatrí do starého železa, ale nie je už ani najmladší. Vo veku 41 rokov je odohranie futbalového zápasu bez pravidelného tréningu naozaj pekný výkon.

„Bola to celkovo vynikajúca akcia, a to najmä vďaka starostke pani Renátke Matejovej a tiež mnohým vystupujúcim umelcom,“ prezradil minister o atmosfére na priateľskom futbalovom zápase. Svojim kamarátom tiež odkázal, že príde aj nabudúce.

V galérii si pozrite, aký umelec sa na zápase zúčastnil, ako aj to, ako vyzerá Naď pri športovom výkone.

